Janal Pixan en Cancún

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

En la nueva era del viaje consciente, la sostenibilidad ya no se presume: se demuestra. Hoy, más del 83 % de los viajeros afirman que hacerlo de forma más sostenible es importante para ellos, según el Sustainable Travel Report 2024. Sin embargo, en un sector donde casi todos los hoteles se autodefinen como “verdes”, el desafío no está en declararlo, sino en comunicarlo con coherencia, evidencia y propósito. ​

La hospitalidad contemporánea, es un concepto de lujo que atraviesa una metamorfosis silenciosa. Ya no se mide solo en confort o exclusividad, sino también en conciencia. Lo verdaderamente sofisticado es generar bienestar sin dejar huella, conectar con la cultura local y devolver algo al entorno que nos recibe. Y en medio de ese cambio, las marcas que logran contar historias creíbles sobre su impacto real son las que conquistan al viajero moderno: informado, exigente y emocionalmente involucrado.

Carolina Trasviña, Client Services Director Travel & Hospitality de another, agencia de comunicación estratégica con importante presencia en LATAM, lo explica: «la sostenibilidad no se trata solo de hacer lo correcto, sino de contarlo bien. Cada acción tiene un relato detrás, y es ese relato el que define la percepción. Cuando la comunicación nace de la estrategia y no del impulso, se vuelve coherente, creíble y, sobre todo, trascendente”.

Así lo muestra el panorama internacional, Survey of Sustainability Reporting 2024 confirma que la sostenibilidad ya forma parte del núcleo estratégico de las grandes organizaciones: 82 % de las principales compañías en el mundo incluyen información de sostenibilidad en sus reportes anuales. Sin embargo, en el sector turismo y hospitalidad aún persiste una brecha: muchas marcas actúan, pero pocas comunican con claridad. Entre ese potencial y ese silencio narrativo se abre una oportunidad urgente: redefinir cómo la hospitalidad cuenta sus esfuerzos y hacerlo con autenticidad. ​

Desde su experiencia asesorando marcas globales y regionales del sector, Carolina Trasviña ha visto cómo la comunicación puede potenciar -o debilitar- el valor de una estrategia sostenible. Su enfoque parte de una idea clara: la sostenibilidad no se comunica, se demuestra, y luego se traduce en un mensaje que inspire confianza.

Con esa idea en mente, nos comparte claves esenciales para que la industria de la hospitalidad comunique sostenibilidad con autenticidad, sin caer en clichés ni en el temido greenwashing. Tres rutas posibles para transformar la intención en narrativa y la narrativa en reputación: ​

Sostenibilidad sin métricas no es estrategia: En tiempos donde todas las marcas hablan de responsabilidad, la credibilidad depende de los datos. Así los muestra el 2024 Sustainable Travel Consumer Report Insights, 54 % de los viajeros buscan activamente opciones sostenibles al reservar. Esa exigencia obliga a las marcas a respaldar sus mensajes con evidencia: energía ahorrada, materiales certificados o impacto social medido.

La transparencia se ha convertido en el nuevo lenguaje del liderazgo. Comunicar con datos -no con adjetivos- es lo que transforma las promesas en confianza.