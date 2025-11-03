El INE destruye más de 27 mil micas para votar no recogidas y recuperadas

Cumple protocolos de seguridad y protección de datos

Reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos de todas las personas



Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En cumplimiento de los protocolos de seguridad y protección de datos personales, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo llevó a cabo la destrucción de 27 mil 019 formatos de credenciales para votar que no pudieron ser entregadas, así como aquellas devueltas por sus titulares o por terceras personas.

La actividad se realizó durante la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Local de Vigilancia, desarrollada de manera presencial y virtual. Participaron representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión, así como personal de la Junta Local Ejecutiva del INE.

Como parte del proceso, se verificó la lectura del 20 por ciento de las credenciales destruidas, con el objetivo de confirmar su coincidencia con los registros y asegurar la transparencia en cada etapa.

La distribución de las credenciales destruidas por distrito fue la siguiente:

Distrito 01: 8 mil 178 credenciales

Distrito 02: 5 mil 461 credenciales

Distrito 03: 9 mil 927 credenciales

Distrito 04: 3 mil 453 credenciales

Este procedimiento se realiza de forma trimestral y está alineado con las disposiciones legales vigentes, garantizando el manejo adecuado del material electoral y la protección de la información personal de la ciudadanía.

Con estas acciones, el INE en Quintana Roo reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos de todas las personas, fortaleciendo la confianza en los procesos democráticos.

Trasladan a 70 reos de alto impacto de Cancún a Chetumal

En un operativo coordinado por autoridades estatales y federales, fueron trasladados 70 internos considerados de alto impacto desde el penal de Cancún al Cereso de Chetumal, como parte de una estrategia de despresurización del sistema penitenciario en Quintana Roo. El movimiento busca mejorar las condiciones de seguridad y gobernabilidad en los centros de reclusión del estado.

Los reos trasladados purgan condenas por delitos graves como homicidio calificado, robo con violencia, violación y narcomenudeo, según confirmó la Fiscalía General del Estado. El operativo se realizó en la madrugada del lunes, cuando dos camiones custodiados por elementos del Ejército, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial arribaron al Cereso de Chetumal alrededor de las 7:00 a.m..

Este traslado forma parte de un intercambio de personas privadas de la libertad entre los penales de Cancún y Chetumal, iniciado el pasado 18 de octubre, cuando 12 internos de Chetumal fueron enviados a Cancún. La medida responde a acuerdos establecidos en el Sistema Penitenciario Nacional, que busca mantener la estabilidad y reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

Las autoridades señalaron que los internos trasladados ya se encuentran en proceso de registro e ingreso en el Cereso de Chetumal, donde serán reubicados conforme a su perfil criminológico y condiciones legales.

El operativo fue ejecutado bajo estrictos protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo aseguró que se mantendrá vigilancia constante en ambos penales para garantizar el orden y prevenir incidentes.

Este tipo de movimientos también busca evitar la conformación de grupos delictivos dentro de los penales, mejorar la distribución de recursos y facilitar la reinserción social de los internos.