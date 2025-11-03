Quintana Roo, primer estado en el país en implementar Informe Policial Móvil

Fortalecen combate a la corrupción

Herramienta que permite estar conectados al registro nacional de detenciones y a la Plataforma México

Cancún.- Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país en poner en marcha el Informe Policial Homologado (IPH) Móvil, una herramienta digital que moderniza el trabajo policial y fortalece la seguridad ciudadana mediante el uso de tecnología e interoperabilidad entre los tres órdenes de gobierno.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la presentación oficial del nuevo sistema, que permitirá a las y los elementos de seguridad registrar sus actuaciones en campo de manera más ágil y precisa, desde una tableta electrónica, en los 11 municipios del estado .

Asimismo, destacó que esta herramienta representa “tomarnos de la mano con la política pública de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de esta manera Quintana Roo se convierte en el primer estado en estar conectado al sistema nacional de registro de detenciones y Plataforma México”.

Agregó que nos da la oportunidad de seguir fortaleciendo acciones de transparencia, combate a la corrupción y la modernización o digitalización.

A través de un vídeo la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó su reconocimiento a la gobernadora Mara Lezama por el trabajo que realiza para la construcción de paz en Quintana Roo que se refleja en una reducción de un 68% en homicidios.

Durante la presentación, el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, explicó que el IPH Móvil es una herramienta digital que simplifica y agiliza el registro de actuaciones policiales, garantiza el debido proceso y mejora la calidad de la información para la inteligencia y la seguridad. 400 elementos ya están capacitados para el uso de esta tecnología.

Informó que anteriormente la elaboración de un informe podía tardar hasta 24 horas, mientras que con esta nueva tecnología el tiempo se reduce a aproximadamente una hora, “evitando retrasos, fortaleciendo el cumplimiento de la ley y combatiendo la corrupción”, puntualizó.

El sistema conecta a los 11 municipios con el gobierno estatal y la federación, enlazándose directamente con Plataforma México, lo que coloca a Quintana Roo a la vanguardia nacional en modernización policial, aseveró la Gobernadora.

Entre sus beneficios destacan la mejora en la respuesta a emergencias, la optimización de patrullajes, la coordinación en tiempo real entre autoridades y la posibilidad de generar informes directamente desde el lugar de los hechos.

Mara Lezama enfatizó que la implementación del IPH Móvil forma parte del proceso de profesionalización de las corporaciones policiales del estado. “Estamos construyendo una policía moderna, preparada, honesta y cercana a la ciudadanía”, aseguró.

Abren primera generación de Licenciatura en Terapia Ocupacional

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, abrieron la primera generación de la Licenciatura en Terapia Ocupacional, única en la Península de Yucatán, para que las y los jóvenes inicien sus estudios en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo (CRIQ) para marcar la diferencia y cambiar la vida de las personas con discapacidad.

“Hoy en Quintana Roo escribimos una nueva página de esperanza con la apertura de la primera generación de la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la prestigiada escuela ´Dr. Alfonso Tohen Zamudio´ con 33 años de trayectoria formando profesionales en la salud” dijo la Gobernadora.

Mara Lezama informó que son un total de 23 jóvenes quienes inician sus estudios en las instalaciones del CRIQ, para transformarle y cambiarle la vida a personas con discapacidad.

Explicó Mara Lezama que la Licenciatura en Terapia Ocupacional forma parte de la red de 13 escuelas nacionales del Sistema Nacional de DIF, tiene una duración de cuatro años, para este 2025 se inscribieron 23 estudiantes, de los cuales 14 son mujeres y 9 hombres, quienes se prepararán para mejorar la calidad de vida de personas con alguna discapacidad, favoreciendo su funcionalidad y desarrollo integral.

La titular del Ejecutivo dijo que este logro refleja lo que somos, un gobierno humanista con corazón feminista, comprometido en transformar vidas, cuidar a las familias y la salud, como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, donde nadie se queda atrás y nadie se quede afuera.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, destacó la trascendencia de contar con profesionistas dedicados a la rehabilitación.

“Cada estudiante representa un futuro aliado en la atención integral de quienes más lo necesitan. Su formación significará mejores oportunidades de inclusión y bienestar para nuestras familias”, señaló.

