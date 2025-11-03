Cancún busca posicionarse como un destino líder en turismo de salud

Con la Expo Turismo Health & Wellness 2025

Este destino cuenta con la infraestructura, conectividad aérea y oferta hotelera de clase mundial

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Cancún se alista para recibir la Expo Turismo Health & Wellness 2025, un evento clave que marcará un nuevo capítulo en la diversificación turística del Caribe mexicano. La cita será el 28 de noviembre, de 10:00 a 16:00 horas, en el Hotel The Pyramid Cancun-All Inclusive, y reunirá a más de 500 asistentes, entre médicos, especialistas, proveedores de servicios de salud, empresas de wellness y representantes del sector turístico.

La Expo representa una evolución del tradicional Foro Cancún Turismo Médico, y tiene como objetivo consolidar a Cancún como un destino integral de salud, bienestar y medicina especializada. El enfoque va más allá del turismo médico convencional, incorporando áreas como prevención, cuidado integral, terapias alternativas, nutrición, deporte y salud emocional.

¿Qué ofrecerá la Expo?

– Conferencias y paneles con expertos nacionales e internacionales en medicina, wellness y salud pública.

– Zona de experiencias con demostraciones de terapias, masajes, yoga, meditación y productos naturales.

– Networking empresarial entre clínicas, hospitales, spas, aseguradoras y operadores turísticos.

– Vinculación internacional con representantes de países interesados en desarrollar turismo de salud en México.

El evento cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, la Coparmex y asociaciones médicas, lo que garantiza una plataforma sólida para el intercambio de conocimiento y la generación de alianzas estratégicas.

Cancún ha sido históricamente un imán para el turismo internacional, pero en los últimos años ha apostado por diversificar su oferta. La infraestructura médica de alta calidad, la conectividad aérea, el entorno natural y la creciente demanda de servicios de bienestar lo convierten en un candidato ideal para liderar este segmento.

“Queremos que Cancún sea reconocido no solo por sus playas, sino por su capacidad para ofrecer salud y bienestar de clase mundial”, señalaron los organizadores.

Se prevé intensa temporada invernal

Protección Civil de José María Morelos advierte que los frentes fríos 11 y 12 provocarán temperaturas más bajas que en años anteriores. La vegetación recuperada tras la temporada de incendios influirá en una mayor sensación térmica de frío.

La temporada invernal 2025 se perfila como una de las más frías de los últimos años en la Zona Maya de Quintana Roo, especialmente en comunidades del municipio de José María Morelos, donde las autoridades ya han emitido recomendaciones preventivas ante la llegada de los frentes fríos número 11 y 12.

De acuerdo con Asunción Núñez Medrano, director de Protección Civil Municipal, las temperaturas comenzarán a descender notablemente durante los días del Día de Muertos, con mañanas y noches frías, y periodos de calor moderado entre las 11:00 y las 12:00 horas. “Este año se percibirá más frío que el anterior, debido a que la vegetación se ha recuperado tras la ausencia de incendios forestales, lo que intensifica la sensación térmica”, explicó el funcionario.

Las zonas más afectadas serán aquellas con mayor altitud y cobertura vegetal, como El Poniente del municipio y la comunidad de Xnoh Cruz, que colinda con el estado de Campeche. En estos lugares, la densa vegetación actúa como regulador térmico, reteniendo la humedad y acentuando el contraste entre las temperaturas diurnas y nocturnas.

Protección Civil ha comenzado a difundir medidas de prevención para proteger a la población más vulnerable, especialmente niños, personas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias.

Entre las recomendaciones destacan:

– Usar ropa abrigadora durante las mañanas y noches.

– Evitar dormir en contacto directo con el suelo.

– No encender fogatas en espacios cerrados sin ventilación.

– Consumir bebidas calientes y alimentos ricos en vitamina C.

– Reportar cualquier emergencia al 911 o a las unidades municipales de Protección Civil.

Además, se ha solicitado a las autoridades educativas y de salud mantenerse alertas ante posibles aumentos en enfermedades respiratorias, como resfriados, bronquitis o influenza.