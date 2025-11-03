Rinde cuentas Jenaro Martínez, dirigente del Sindicato de Maestros al servicio del Edomex

Trabajos del XLVII Consejo Estatal Ordinario

Toluca, Méx.- Durante los trabajos del XLVII Consejo Estatal Ordinario, el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), Jenaro Martínez Reyes, rindió cuentas ante su base sindical y en las mesas de trabajo, se discutieron los asuntos prioritarios del magisterio de cara al año 2026.

En las instalaciones de Santa Cruz Atzcapotzaltongo y con la presencia de más de 4 mil 700 delegadas, delegados y representantes sindicales de las 14 regiones, el secretario general, destacó los resultados alcanzados durante su primer año de gestión, producto del diálogo, la gestión y la unidad sindical.

Martínez Reyes subrayó que este periodo ha sido de avances tangibles para el magisterio estatal, con logros que derivan del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2025, signado con el Gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Entre ellos se encuentran la doble gratificación por el “Día del Maestro” para orientadores técnicos “A” y “B” de Educación Media Superior, la creación de licencias con goce de sueldo por un año para docentes con tratamientos oncológicos en fase avanzada, y la reducción de 5 a 3 años de servicio para acceder a licencias por enfermedad de larga recuperación.

Destaca también el incremento al pago de la prima adicional por permanencia, la transformación del programa Bienestar Familiar en Madres y Padres Solteros -para reconocer la equidad de género-, y la conservación de prestaciones y beneficios para los docentes que soliciten licencia sin goce de sueldo a su plaza base para ocupar otra de mayor categoría.

“Precisamente hoy, al cumplir un año al frente de nuestro sindicato, nos sentimos más comprometidos que nunca con la base magisterial. Ha sido un año de trabajo intenso, pero también de resultados que fortalecen la dignidad, el salario y la salud de nuestros hermanos de clase y profesión”, afirmó el dirigente ante la representación sindical estatal.