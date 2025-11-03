La educación y el medio ambiente van de la mano: Simón Mondragón

Reforestación en Centro de Bachillerato Tecnológico

Valle de México.- “La preservación del medio ambiente es una responsabilidad compartida entre ciudadanos, gobiernos y empresas, ya que su cuidado garantiza un futuro sostenible y la salud del planeta para las generaciones venideras”.

Así lo expresó Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Media Superior del Estado de México, al plantar árboles en un Centro de Bachillerato Tecnológico, (CBT) ubicado en el municipio de Tecámac en donde participaron profesores, alumnos y padres de familia.

Ahí, el profesor Simón Mondragón, destacó que “esta tarea conjunta (plantar árboles) es crucial para el medio ambiente porque capturan dióxido de carbono y producen oxígeno, combatiendo así el cambio climático”, dijo.

Padres de familia del Centro de Bachillerato, al agradecer esta iniciativa, destacaron que “plantar, es fundamental para proteger los ecosistemas”, aseguraron.

Finalmente, el director de Educación Media Superior mexiquense, reiteró su compromiso con la educación y el medio ambiente, que son una prioridad del gobierno estatal encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.