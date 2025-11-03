Capacitación de servidores públicos en Tlalnepantla para ofrecer mejor atención

Servicio sin discriminación: Raciel Pérez

Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de que la ciudadanía de este municipio reciba un servicio inclusivo y sin ninguna forma de discriminación, más de 1 mil 200 personas servidoras públicas y funcionarios participaron en la capacitación denominada “Servicio Público Sin Discriminación”.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz aseguró que esta ponencia contribuye a concientizar y sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de preservar, en todo momento, los derechos humanos de las personas que recurren a cualquier instancia del Gobierno Local para ser atendidos.

Es una obligación ética de todo servidor público servir sin prejuicios y preservar la dignidad de todas las personas. Agregó que, de acuerdo con cifras del Conapred, en nuestro país, más del 20% de las personas han experimentado algún tipo de discriminación, sea por su aspecto físico, su edad, su preferencia sexual, situación de discapacidad o condición económica.

Mencionó que el 19 de octubre se conmemoró el Día Nacional contra la Discriminación “esa fecha nos hizo reflexionar y llegar a la conclusión de que el servicio público debe ejercerse con respeto, igualdad, inclusión y sin ningún tipo de discriminación, desde Tlalnepantla lo decimos fuerte y claro: Muera la discriminación, muera el clasismo y muera el racismo”.

La titular del Conapred, Claudia Morales Reza, sostuvo que desde el Gobierno Federal encabezado por la Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se tiene la encomienda de ‘servir al pueblo con el pueblo’, “esto implica reconocer la diversidad, mirar con atención y sensibilidad a quienes históricamente han sido excluidos, marginados o invisibilizados, implica garantizar que toda persona, sin importar su origen étnico, tono de piel, orientación, identidad, condición o creencia, reciba un trato digno, respetuoso y libre de prejuicios”.