Registró lleno total el Festival de las Cuatro Casas, en el Parque Naucalli

Naucalpan, Méx.- Alrededor de 50 mil personas de Naucalpan y de diversos municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como del interior de la República, se dieron cita el pasado fin de semana en el Festival Internacional de las Cuatro Casas para escuchar a las bandas de rock, reggae y ska que encendieron los dos escenarios en el Parque Naucalli, además de otras actividades artísticas y culturales. Desde las 10 de la mañana, se registró una afluencia constante de miles de naucalpenses y visitantes de municipios vecinos que siguen llegando para presenciar las actuaciones de sus bandas favoritas, y disfrutar de la exposición artística Nocturne, las artes del pancracio, entre otros eventos como talleres programados.

En uno de los escenarios montados, al ritmo de rockabilly de Los Rebel Cats subió el entusiasmo, la euforia y la participación en los conciertos que, superaron las expectativas de este Festival Internacional que además ofrece diferentes expresiones culturales y artísticas enmarcadas en las festividades de Día de Muertos.

En este lugar emblemático y como parte de esta primera edición del Festival de las Cuatro Casas, se puede disfrutar de la exposición artística Nocturne, que ofrece a los visitantes una visión distinta sobre las criaturas de la noche que surgen en las leyendas, los sueños y la mitología.