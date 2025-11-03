La Décima Carrera Cumbres reunió a más de un centenar de participante en distintas categorías

Inclusión, deporte y espíritu familiar en Cancún

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En punto de las 7:00 horas, el residencial Altai Cumbres sobre Avenida Huayacán se convirtió en el epicentro del deporte local con la celebración de la Décima Carrera Cumbres, un evento que reunió a más de un centenar de corredores en distintas categorías, desde los 400 metros hasta los 9 kilómetros.

Organizada por Motion Events y promovida a través de plataformas como Sportmaniacs y CBT, la carrera se distinguió por su enfoque inclusivo y familiar. Participaron corredores desde los 5 hasta los 70 años, lo que dio lugar a una jornada marcada por la diversidad generacional y el entusiasmo colectivo.

En la categoría de 6 kilómetros para niñas de 13 a 19 años, la joven Adriana Reyes se llevó el primer lugar con una destacada actuación. Muy cerca de ella cruzaron la meta Daniela Adame y Sofía Águila, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente. La participación de Olivia Águila, hermana de Sofía, también fue significativa, finalizando en el lugar 28, reflejando el espíritu familiar que caracterizó el evento.

En la exigente categoría de 9 kilómetros, Mauricio Axayacatl Peña logró posicionarse en el lugar 16 de su grupo, demostrando resistencia y compromiso. Esta categoría fue una de las más competitivas, con corredores adultos que iniciaron su recorrido a las 7:25 a.m., según el cronograma oficial del evento.

Además de las categorías principales, se realizaron recorridos de 3K, 1K y 400 metros, pensados para niños y familias, lo que permitió que incluso los más pequeños pudieran participar activamente. Al finalizar la competencia, se llevó a cabo una ceremonia de premiación y convivencia, donde se reconoció el esfuerzo de todos los participantes.

La Décima Carrera Cumbres no solo fue una competencia deportiva, sino una celebración del espíritu comunitario de Cancún. Con una logística bien organizada, inscripciones abiertas en línea y atención personalizada por parte del comité organizador, el evento reafirmó su lugar como uno de los más esperados del calendario deportivo local.