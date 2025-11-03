LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO CONVOCA A TRANSFORMAR ARMAS EN ARTE PÚBLICO

Abierta del 3 de noviembre de 2025 al 30 de enero de 2026, la convocatoria abona en la Cultura de paz y la reconstrucción del tejido social

Se seleccionarán tres proyectos

“Las piezas creadas serán la expresión material de la voluntad e interés de las comunidades artísticas para contribuir a la interrupción del ciclo de violencia mediante acciones poéticas y reparadoras, como formas de resistencia y sanación colectiva”: Claudia Curiel de Icaza

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Artes Visuales (CNAV), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, invita a artistas visuales de todo el país a participar en la convocatoria Desarmar, intervenir, reconstruir: resignificación artística de armas, un proyecto que busca transformar los materiales provenientes de armas incautadas desmanteladas en obras de arte contemporáneo.

La iniciativa –anunciada por la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego– surge como un esfuerzo conjunto para promover la Cultura de paz y abrir una reflexión sensible sobre la violencia, con el objetivo de contrarrestar sus múltiples expresiones.

En palabras de la secretaria Curiel, “la iniciativa promoverá prácticas de arte público que apuesten por el compromiso social y la participación colectiva como parte fundamental de este proceso creativo. Las piezas creadas serán la expresión material de la voluntad e interés de las comunidades artísticas para contribuir a la interrupción del ciclo de violencia mediante acciones poéticas y reparadoras, como formas de resistencia y sanación colectiva”.

La convocatoria surge para fortalecer el papel del arte en la reconstrucción del tejido social y la resolución pacífica de los conflictos. Bajo dicho objetivo, las armas serán completamente desmanteladas y convertidas en materia prima para la creación, con el propósito de despojar a estos objetos de su función original y de habilitar en ellos nuevas posibilidades simbólicas y estéticas, al transformarlas en esculturas públicas que se integrarán al espacio urbano y al entorno social.

En la convocatoria se especifica que las y los artistas deben concebir obras públicas que trasciendan la modificación formal del objeto para replantear su identidad y función. A través de dichos procesos, el arte se afirma como una herramienta capaz de reimaginar el presente, cuestionar los discursos que naturalizan la violencia y propiciar espacios de encuentro y reparación simbólica.

La iniciativa invita a creadoras y creadores a situar su práctica en diálogo con los lenguajes del arte contemporáneo, al explorar las relaciones entre materia, memoria y territorio. Se espera que las propuestas asuman un posicionamiento reflexivo e incorporen enfoques experimentales que atraviesen la escultura, instalación, investigación material y los procesos colaborativos.

Se desarrollará en fases, del 3 de noviembre de 2025 al 15 de mayo de 2026: Postulación, Preselección, Desarrollo de anteproyectos y Selección. Mientras que, del 19 de mayo al 30 de octubre del 2026, tendrá lugar la última fase, en la que se desarrollarán y producirán las tres esculturas seleccionadas.

Desarmar, intervenir, reconstruir: resignificación artística de armas se enmarca en el modelo de cultura de paz que guía las políticas culturales del Gobierno de México, entendido como una práctica que fomenta el diálogo y la justicia. Desde dicha visión, el arte se consolida como una herramienta esencial para regenerar el tejido social y fortalecer los lazos comunitarios a través de la creación contemporánea.

La convocatoria y el registro (abierto hasta el 30 de enero de 2026) están disponibles en estos enlaces: https://inba.gob.mx/multimedia/convocatorias/2025/CNAV/Desarmar.pdf y https://sgpai.inba.gob.mx/resignificacionartistica/, respectivamente.