Laureano Brizuela presenta la mitad de un corazón

¡Extraordinario dueto con Alex Lora!

El Ángel del Rock actuará por cuarta ocasión en La Maraka el próximo 6 de diciembre

Por Arturo Arellano

Laureano Brizuela, el Ángel del Rock, sigue sorprendiendo a sus seguidores. En este último tramo del año, lanza su nuevo sencillo La Mitad de un Corazón, un poderoso blues en el que comparte créditos con el legendario rockero mexicano Alex Lora.

La canción, compuesta por Brizuela, con música de Luis Mircoli y producción de Dany Vila, marca un encuentro inédito entre dos íconos del rock en español. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el cantautor argentino nos compartió los detalles de esta colaboración y su visión sobre la música actual:

“Decidí meterme a grabar un disco completo, no un EP, sino un álbum de 10 canciones dividido en dos partes: lado A y lado B. Hice remakes de temas que el público mexicano ama, canciones que fueron número uno en México —un país tan influyente que lo que pega aquí también suena en Estados Unidos y Sudamérica. Los remakes quedaron muy superiores a los originales, aunque aquellos eran parte de mi orgullo como productor. Pero con los años maduras y puedes hacer cosas que antes creías inmejorables.”

Además de los remakes, incluyó cinco temas inéditos para demostrar que, como cantautor, sigue vigente “La gente merece que sigamos haciendo canciones para ellos. Las canciones no son para mí, son como hijos: las haces, pero cuando la flecha sale del arco, ya no es tuya, sino de quien la recibe.”

Uno de esos temas es precisamente el dueto con Alex Lora “Es un blues con una dinámica que hace mucho no escucho en la radio, salvo cuando Rod Stewart regrabó algo o en temas antiguos de Ray Charles. Pensé en hacerlo con alguien que representara bien ese mundo. El blues nace en Estados Unidos y crece junto al rock and roll, con Janis Joplin, incluso Santana. Se lo mostré a Alex y su aceptación fue inmediata. Me dijo: ‘¡Yo te la grito toda! Porque yo las canciones las vivo, yo las grito’. Así fue. Se montó y fue un agasajo.”

Sobre el contenido de la letra, Brizuela reflexiona “Somos dos personas experimentadas, maduras, con mucho camino andado. El amor tiene esas características: es un veneno que recorre la piel, pero cuando estamos solos, nos bebemos la vida en un bar, buscamos su rostro en la pared, en el tren… eso nos ha pasado a muchos. El video del tema saldrá muy pronto.”

La Maraka: un escenario íntimo y poderoso

Brizuela se presentará el próximo 6 de diciembre en La Maraka, un recinto que considera ideal para el tipo de conexión que busca con su público “Hacían falta salas de conciertos en la Ciudad de México. Si bien hice el Auditorio Nacional, antes estaban El Estelarías y varios hoteles con salas de conciertos, pero eso se perdió. La Maraka me encanta, el sonido es excelente y estamos muy cerca de la gente.”

El artista también compartió su visión crítica sobre los cambios en la industria “Antes, una disquera te firmaba, financiaba tu proyecto, analizaba canción por canción, definía el nicho social, qué radios, qué medios abordar. Ahora no. Ahora quieren que tú produzcas el disco, que lo hagas todo y se los lleves terminado. Las redes te movilizan por todo el planeta, pero también permiten que los malos elementos canten, que los malos cantantes canten y que los malos productores produzcan. Gracias a la inteligencia artificial, cualquiera puede hacer un producto sonoro.”

“Yo no me achico ante las críticas. Soy profundamente respetuoso de la música bien hecha. Pero ahora todo se trata de estimularse sexualmente, de denigrar a la mujer, de usarla como un pedazo de carne, y eso está mal.”

“Lo mío siempre ha estado orientado a lo motivacional, al romance. Lo de Alex, al rock and roll. Nos hemos unido en un punto intermedio. Alex Lora es el Jagger de México.”

Música con propósito

Brizuela defiende la inteligencia musical como una necesidad urgente “No es difícil meterle cosas inteligentes a una canción. La gente lo está deseando. Acabo de cantar en San Cristóbal de las Casas y vi niñas de 8 a 10 años, niños que en su casa escuchan mi música. Conocían todas las canciones, incluso Viento del Sur y América, que hablan de pobreza, guerra, hambre. Entonces no es difícil, es tener propósito y respeto por el idioma y por la gente que te conoció en el 85.”

Y concluye con una reflexión espiritual “Hemos olvidado un mensaje que viene desde el Jordán. No me refiero a una religión, sino a lo que todas nos enseñan: la paternidad, el amor. Sacar esa capacidad de amar, para sanar.”

Los boletos para el concierto del 6 de diciembre en La Maraka están disponibles a través de Ticketmaster. El acceso será a partir de las 20:30 horas. El recinto cuenta con estacionamiento y servicio de valet parking.

Este concierto forma parte de la gira nacional de Laureano Brizuela, que incluye fechas en San Cristóbal de las Casas (11 de octubre), Xalapa (15 de noviembre) y Villahermosa (29 de noviembre), antes de continuar por Estados Unidos y Centroamérica.

¡Una noche imperdible con el Ángel del Rock!