Lila Downs honra la vida, la muerte y a las mujeres

En un Auditorio Nacional lleno de tradición

El repertorio incluyó clásicos como “La Cumbia del Mole”, “Mezcalito” y “Cariñito”

FOTOS CORTESÍA OCESA: LILIANA ESTRADA

En una noche cargada de simbolismo, música y emoción, la cantante oaxaqueña Lila Downs se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira El Beso, ofreciendo un espectáculo que fusionó el homenaje a los fieles difuntos con un mensaje de empoderamiento femenino y defensa de las raíces culturales mexicanas.

Desde las 19:10 horas, el recinto se transformó en un espacio ritual. El escenario lucía un altar tradicional con flores de cempasúchil, copal e imágenes de la Virgen de Guadalupe. Los músicos, vestidos como catrines, acompañaron a Lila Downs en una apertura ceremonial con “Icnocuicatl”, un canto triste en náhuatl que invocaba a los dioses para entonar canciones dedicadas “a aquellos que han abandonado este plano y esperan por los suyos en el más allá”.

La artista saludó al público con una reverencia y expresó: “Venimos esta noche a pedir permiso para cantarles a los fieles difuntos, para ofrendarles todas esas palabras, ideas y herencias que nosotros cargamos aquí, en nuestros corazones”.

Durante el concierto, Lila Downs compartió el escenario con Majo Aguilar, Alicia Villarreal y, de manera sorpresiva, Mariana Seoane, quien se encontraba entre el público. Juntas interpretaron temas que celebran la fuerza femenina y la diversidad musical del país.

El repertorio incluyó clásicos como “La Cumbia del Mole”, “Mezcalito” y “Cariñito”, además de composiciones que abordan temas sociales, indígenas y de justicia, sello característico de la cantante.

El Auditorio Nacional, con capacidad para más de 10 mil personas, registró una asistencia entusiasta que acompañó a la artista con aplausos, cantos y lágrimas. La conexión emocional entre Downs y su audiencia fue palpable, especialmente en los momentos dedicados a los difuntos y a las mujeres que luchan por sus derechos.

La gira El Beso continúa por otras ciudades de México y Estados Unidos, consolidando a Lila Downs como una de las voces más poderosas y comprometidas del panorama musical latinoamericano.