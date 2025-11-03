La fuerza del Estado es la justicia, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Condena el asesinato del alcalde de Uruapan

Critica a quienes han comenzado a reivindicar el endurecimiento de la estrategia de seguridad

Tras condenar el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá impunidad en este caso y expresó nuevamente su solidaridad con los familiares, con quienes habló el domingo.

En su conferencia matutina de este lunes, la mandataria afirmó que la fuerza del Estado radica en la justicia y no en la militarización. Explicó que la reforma que impulsa busca reforzar las instituciones judiciales para que los delitos se investiguen y sancionen de manera efectiva, en lugar de depender únicamente de acciones policiales o militares.

De igual forma, calificó de “buitres” a los críticos de la derecha que han comenzado a reivindicar el endurecimiento de la estrategia de seguridad para regresar a la guerra contra el narcotráfico.

La presidenta cuestionó: “¿Qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado”.

Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra, eso no funcionó, es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán, la guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario, fue lo que generó está violencia que apenas estamos disminuyendo, señaló la mandataria.

“Fueron 6 años de Calderón, 6 años de Peña Nieto, y apenas cambió la estrategia y siempre lo hemos dicho: Es la Atención a las Causas y la Cero Impunidad, la Inteligencia, la Investigación y la Judicialización. Pero la guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales esas no llevaron a nada, 6 años de guerra contra el narco, 6 años en donde Peña armó a través de un comisionado, autodefensas, no funcionó.

“Y nosotros es la cero impunidad y la justicia y la atención a las causas, las dos y al mismo tiempo, la presencia, presencia e inteligencia, y justicia. Justicia social y también un verdadero sistema de justicia, en donde un delincuente pueda ser detenido o presunto delincuente pueda ser detenido y tenga un juicio. El fortalecimiento de las instituciones de justicia, la presencia y la inteligencia”, dijo.

“Vamos a estar cerca de Michoacán, no están solos y no los vamos a dejar solos, de Uruapan y de todo Michoacán, igual que de todo el país”, señaló.

Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno seguirá con la atención a las causas, investigación e inteligencia, más presencia y justicia social. También habló de un verdadero sistema de justicia donde un presunto delincuente pueda ser detenido y tenga un juicio.

Indignación ciudadana

Sobre las movilizaciones registradas en Michoacán, dijo que hay que valorarlo en dos sentidos, por un lado reconocer la indignación de la gente de Uruapan que es por la muerte del alcalde. “Era un hombre muy querido. Eso es una cosa, hay que ser sensibles a ellos, la otra es el uso político que le quieren dar a esta lamentable y condenable situación.

“Son dos cosas distintas, en una hay que tener sensibilidad, empatía y atender y en la otra, decir lo que son. Para todos, luego hablamos de la manifestación que están convocando jóvenes y ver las cuentas que la propone que no tienen nada que ver con una manifestación legítima”, señaló

Incendio en Hermosillo

La presidenta Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de las 23 personas por el trágico incendio en una tienda comercial en Hermosillo, Sonora y señaló que la Fiscalía del estado ya investiga los motivos de la explosión.

“Lamentamos los fallecimientos, estuvimos en contacto desde la primera hora con el gobernador Durazo. Y de parte del gobierno del estado se está dando todo el apoyo a las víctimas y el Gobierno federal está apoyando, expresó.

“Está allá la Comisión de Víctimas para poder atender en todo lo que se requiera y estamos mandando seguimiento y la Fiscalía del estado está haciendo las investigaciones, los peritajes para poder dar esta información”, destacó.

Empleo registra cifra récord con 22.6 millones de puestos

El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó, en la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que al 31 de octubre de 2025, se registraron 22 millones 639 mil 50 puestos, la segunda cifra más alta en la historia desde 1997, año en el que inició esta medición; la primera se registró en noviembre de 2024.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que durante octubre se crearon 198 mil 454 puestos, sin incluir a trabajadores de plataformas digitales, por lo que es la tercera más alta de la que se tiene registro; en lo que va del año, 400 mil 671, lo que equivale a una tasa anual de 1.8 por ciento; y en los últimos 12 meses, 20 mil 108 puestos, lo que corresponde a una tasa anual de 0.1 por ciento.

Respecto a la calidad del empleo, señaló que el salario base de cotización es de 623.5 pesos diarios y en los últimos 12 meses se incrementó en 43 pesos, equivalente a una tasa de 7.4 por ciento.

Puntualizó que, del total de los puestos de trabajo, de enero 2024 a octubre 2025, 19 mil 777 mil 386 son empleos permanentes, lo que representa el 87.4 por ciento, la cifra más alta considerando cualquier mes, además de que significa un crecimiento mensual de más de 18 mil empleos.

Agregó que, del total de puestos de trabajo afiliados al IMSS, 9 millones 195 mil 810 son mujeres, es decir 40.6 por ciento, además de que en lo que va del año 100 mil de los puestos creados son ocupados por mujeres.