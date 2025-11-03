IMSS registra la segunda cifra más alta de empleo en su historia; más de 22.6 millones de puestos de trabajo, destaca Zoé Robledo

De enero a octubre se generaron 400 mil

Las mujeres representan el 40.6% del empleo formal, con 9 millones 195 mil 810 trabajadoras afiliadas

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que al 31 de octubre el país alcanzó 22 millones 639 mil 50 puestos de trabajo, segunda cifra más alta en la historia desde que se tiene registro, “esto habla de la solidez respecto al crecimiento en términos del empleo formal”.

Durante su intervención en la conferencia en Palacio Nacional que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del IMSS dijo que en octubre se crearon 198 mil 454 puestos, el tercer registro más alto en la historia.

Además, dijo, que de enero a octubre de 2025 se han generado 400 mil puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa de 1.8 por ciento y que no considera el programa piloto para el registro de personas trabajadoras de plataforma, por lo que estas cifras pueden incrementarse.

Zoé Robledo explicó que el aumento del salario mínimo incentiva un alza en el salario base de cotización; el salario promedio de una persona trabajadora registrada en el IMSS alcanzó 623.50 pesos diarios, una tasa de incremento de 7.4 por ciento en los últimos 12 meses, que son 43 pesos más sobre el salario base de cotización.

“Esto también habla de mejores salarios cada vez para los trabajadores y trabajadoras que tienen afiliación al Seguro Social”, enfatizó.

El director general del IMSS detalló que del total de puestos registrados, el 87.4 por ciento corresponde a empleos permanentes, alcanzando 19 millones 777 mil 386 trabajadores con esta condición, la cifra más alta registrada en cualquier mes desde que se tiene registro.

Precisó que durante octubre del presente año el empleo formal mostró un desempeño positivo en todos los sectores económicos y alcanzó un incremento total de 198 mil 454 nuevos puestos de trabajo.

Destacó que las mujeres representan ya el 40.6 por ciento del empleo formal, con 9 millones 195 mil 810 trabajadoras afiliadas. En el último año se han generado 100 mil nuevos puestos para mujeres, lo que refleja un avance sostenido hacia una mayor inclusión laboral con seguridad social.

“Son muy buenos datos para un mes de octubre y también los 400 mil empleos en lo que va del año 2025”, enfatizó.