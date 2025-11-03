Suman 10 alcaldes asesinados por el crimen organizado en lo que va de esta administración

Predominan violencia y extorsión en Michoacán

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, era una piedra en el zapato para cárteles que controlan la zona

En lo que va de este sexenio, al menos diez presidentes municipales han sido asesinados en distintas partes del país. El caso más reciente y sonado ocurrió este 1 de noviembre, cuando Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a tiros en un evento público, frente a su familia y a cientos de personas en la plaza principal.

Apenas unos días antes, el 20 de octubre, Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, fue abatido por sujetos que le dispararon desde una motocicleta.

El 15 de junio, la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, Lilia Gema García Soto, fue ejecutada con más de 60 disparos de armas de alto calibre. Un comando armado irrumpió en el palacio municipal para asesinarla. No pertenecía a ningún partido político. Su muerte, como la de muchos otros, fue rápidamente absorbida por la rutina del horror nacional.

El 5 de junio, Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, fue asesinado cuando llegaba a su domicilio. Su escolta también perdió la vida. Días antes, el 3 de junio, la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, fue acribillada con 19 disparos mientras salía de un gimnasio. La célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se adjudicó el crimen.

El 28 de mayo, Isaías Rojas Ramírez, presidente municipal de Metlatónoc, Guerrero, fue atacado mientras viajaba con su esposa por la Autopista del Sol. Murió días después en el hospital. En la región hubo protestas, pero ninguna garantía de que algo cambie.

En Oaxaca, el 15 de mayo, Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, fue emboscado y asesinado junto a su chofer y un policía municipal.

El 15 de diciembre de 2024, Jesús Franco Lárraga, edil de Tancanhuitz, San Luis Potosí, fue atacado a tiros en la Huasteca; murieron tres personas más.

Exactamente, dos meses antes, el 15 de octubre de 2024, Román Ruiz Bohórquez, alcalde de Candelaria Loxicha, Oaxaca, fue asesinado con arma blanca en su municipio.

Y el nombre que inició esta lista, el 6 de octubre de 2024, Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, fue hallado decapitado dentro de su vehículo, apenas seis días después de haber asumido el cargo. El caso llegó a medios internacionales.

Priva en Michoacán clima de violñencia y extorsión

Michoacán se ha convertido en un campo de batalla para algunos de los grupos delictivos más poderosos de México, en su lucha por el control del tráfico de drogas y de otras actividades criminales.

El año pasado, un periodista recibió un disparo mortal momentos después de entrevistar a Manzo en Uruapan. El mes pasado, el productor limonero Bernardo Bravo Mnariquez fue hallado muerto tras denunciar extorsiones por parte del crimen organizado. García Harfuch dijo durante la conferencia de prensa que al menos un soldado mexicano había muerto en un enfrentamiento reciente con miembros del cártel y que dos investigadores policiales habían sido secuestrados. Aunque Michoacán es conocido por su bagaje cultural y sitios turísticos como Morelia o Pátzcuaro, la violencia que han esparcido grupos de crimen organizado por cada rincón en la entidad lo ha llevado a consolidarse como uno de los estados más violentos de México.

Cárteles que operan en la zona de Tierra Caliente

Michoacán ha sido escenario de múltiples hechos violentos desde hace meses, y las autoridades explicaron que existen distintos cárteles que operan, especialmente, en la zona de Tierra Caliente, donde fue asesinado Carlos Manzo.

Cárteles Unidos: También conocidos como ‘La Resistencia’, es la alianza entre organizaciones criminales como Los Viagras, la Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Los Caballeros Templarios.

Los Viagras: Son uno de los principales grupos criminales que pelean plazas en Tierra Caliente. En abril pasado fueron relacionados con una serie de narcobloqueos en la zona. Además, estaría ligado al tráfico de drogas como fentanilo al mercado estadounidense.

Los Blancos de Troya: Recientemente relacionado con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, son un grupo criminal ligado a extorsiones de comerciantes en Michoacán, especialmente en Apatzingán y Tierra Caliente. Además, se trata de un grupo criminal violento, mismo que está relacionado con secuestros y tortura de sus víctimas. Es un cártel aliado de Los Viagras.

Cártel de Acahuato: También aliado de Los Viagras, y conocido como el Cártel de la Virgen, está relacionado con múltiples hechos violentos en Michoacán, desde la extorsión hasta el secuestro.

La Nueva Familia Michoacana: Este grupo es responsable de extorsiones, así como de el despojo de personas para producir fentanilo. Es un cártel que se hizo fuerte a raíz de la distribución de drogas; sin embargo, también participó en hechos violentos como narcobloqueos en abril pasado.

Los Caballeros Templarios: También relacionados con las amenazas a limoneros y comerciantes, difunden terror en Tierra Caliente, y además de estar relacionados con balaceras, narcobloqueos y otros hechos violentos. El grupo criminal, anteriormente liderado por Servando Gómez, conocido como ‘La Tuta’, actualmente tendría tanta fuerza que sus operaciones habrían llegado a Colombia.

Cártel de Tepalcatepec: Un cártel que nació como un grupo de autodefensa y que actualmente se dedica a la distribución de drogas en la localidad. Estaría liderado por Juan José Farías Álvarez, ‘El Abuelo’.