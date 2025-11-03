Incorpora Clínica Hospital Chilpancingo del ISSSTE nuevo tomógrafo de 16 cortes

Modelo NeuViz 16-Essence

Ya se podrán realizar evaluaciones de cabeza, cuello, tórax, abdomen e hígado, entre otras

Chilpancingo, Guerrero.- La Clínica Hospital (CH) Chilpancingo, Guerrero, adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, incorporó un nuevo tomógrafo de 16 cortes en la Clínica Hospital (CH) de Chilpancingo, Guerrero, que beneficiará a 143 mil derechohabientes con diagnósticos más rápidos y certeros.

La Subdelegación de Administración en la entidad señaló que el nuevo equipo, de modelo NeuViz 16-Essence de 16 cortes ya se encuentra en la unidad médica, donde se realizan los trabajos de instalación correspondientes para su correcto funcionamiento en el área de Rayos X.

Una vez puesto en marcha, personal de esta sede médica podrá realizar de manera precisa una amplia gama de evaluaciones de cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, hígado, riñones y columna vertebral; así como estudios para detectar masas y tumores, guiar biopsias o atender hemorragias cerebrales.

Con la incorporación del nuevo tomógrafo, las y los derechohabientes no tendrán que trasladarse a otras sedes médicas; además, al ser entregado en comodato genera al organismo un ahorro anual estimado de 3 millones 600 mil pesos.

El ISSSTE avanza en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Cheinbaum Pardo, para brindar servicios de calidad a los 13.9 millones de derechohabientes.

Rendición de Cuentas

La semana pasada, el director general del Instituto presentó el informe Rendición de Cuentas Octubre 2024 – Octubre 2025, en el que destacó 100 logros para la transformación del organismo, en beneficio de 13.9 millones de derechohabientes de todo el país.

“Llegamos al ISSSTE con la encomienda de la Presidenta de transformarlo para lograr una mejora sustantiva en los servicios y prestaciones que otorga. (…) A un año del inicio de esta gestión, (…) se reúnen y se exponen 100 logros concretos para la transformación del ISSSTE”, expresó

En presencia del secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, y comunidad médica y administrativa del ISSSTE, Martí Batres informó que en materia de justicia laboral se dio respuesta a una vieja demanda y se benefició a 20 mil 917 trabajadoras y trabajadores de la salud con la ampliación de su jornada laboral de seis a ocho horas.

“Así mejorará su salario, sus prestaciones y base de jubilación, pero, además, así se otorgará a la institución y sobre todo a la derechohabiencia, miles de horas de trabajo adicionales a su servicio”, destacó.