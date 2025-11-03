El asesinato de un alcalde opositor permite a CSP censurar a sus “enemigos”

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Primero, ¿quién es quién en los precios); luego, el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acerca de la cantidad de personas con empleo; tercero, el grave accidente en Hermosillo, Sonora, a consecuencia del cual murieron al menos 23 personas; y, cuarto, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien se había convertido en un severo crítico de la inacción de los gobiernos estatal y federal para combatir a los cárteles, que ya no se conforman con las utilidades del narcotráfico, sino que le suman cuantiosas cantidades por la explotación (derecho de piso) de los productores de aguacate y de otros productos en los que se destaca en esa hermosa región.

Esa fue la escala de preocupaciones de la presidenta (con A) de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y en ese orden se desarrolló su conferencia de prensa de ayer lunes.

“Lo segundo es este condenable, cobarde, vil homicidio a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

“Primero. Condenar el homicidio, dijo la mandataria al iniciar sus comentarios acerca del atentado contra el alcalde de Uruapan, elegido como candidato independiente, quien al tomar el poder, como apuntamos, se convirtió en crítico del actual régimen por no actuar con suficiente energía contra los cárteles, que son la verdadera autoridad en Michoacán, como en otras partes de la República, lo cual da motivo a críticas como las expresadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien sostiene que son los cárteles los que gobiernan.

Además de protestar por las omisiones o fallas del gobierno, el asesinado alcalde denunció la operación de múltiples organizaciones delincuenciales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Caballeros Templarios y Cárteles Unidos, todos con presencia en los alrededores de la ciudad.

Ante esta situación, Manzo sostenía que su administración estaba “en alerta” y que no permitirá que los grupos criminales recuperen el control del territorio.,

El alcalde no era el único en peligro. Antes, durante su mandato, fue asesinada otra funcionaria del ayuntamiento.

En tales circunstancias, propuso: “delincuente que se topen que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, hay que abatirlo”.

Esas y otras declaraciones similares le valieron atraer la atención de todo el país, incluida la presidenta (con A) que, supuestamente, por el principio de respeto a la ley, desautorizó las declaraciones del gobernante de Uruapan.

Sheinbaum rechazó la postura del alcalde y reafirmó que en México debe prevalecer el Estado de derecho. Desde Palacio Nacional, dejó claro que este tipo de discursos no tienen cabida en su gobierno:

“Está mal. En México hay un sistema penal acusatorio. Lo que debe hacerse es abrir una carpeta de investigación con pruebas para determinar si la persona es culpable. No podemos regresar a la guerra contra el narco. Eso tuvo un costo y sigue teniendo consecuencias graves”.

En los hechos, no se conoce de ningún alto mando de las organizaciones criminales que operan en Uruapan y otras regiones de Michoacán y estados colindantes.

Lo que ocurrió es que se cumplieron las amenazas de asesinato contra el alcalde Manzo, cuya imagen, siempre con sombrero se hizo muy conocida en el resto del país.

Ese homicidio calló unas cuantas palabras en la mañanera de ayer, lunes 3 de noviembre.

“Nuestra solidaridad y condolencias a la familia, a sus seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia.

“Se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento y de las detenciones, se están haciendo todas las investigaciones, por parte de la Fiscalía de Michoacán, y se le está dando todo el apoyo que requiere, por parte del Gabinete de Seguridad.

“Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo: No habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución”.

Hasta allí las palabras de la presidenta (con A). Luego le dedicó espacio en su conferencia a destacar los supuestos avances de su equipo de seguridad para ofrecer una mejor situación a la sociedad.

“Siempre lo hemos dicho: es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización. Pero la guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, esas no llevaron a nada: 6 años de guerra contra el narco; 6 años en donde Peña armó, a través de un comisionado, autodefensas. No funcionó.

“Y nosotros es la cero impunidad y la justicia, y la atención a las causas, las dos. Y al mismo tiempo, la presencia, presencia e inteligencia. Y justicia. Justicia social y también un verdadero sistema de justicia, en donde un delincuente pueda ser detenido; o presunto delincuente, pueda ser detenido y tenga un juicio.

“El fortalecimiento de las instituciones de justicia. La presencia y la inteligencia”, afirmó Sheinbaum, antes de recordar que el tema era Michoacán, para luego volver contra otro de sus enemigos (no los cárteles) lo que el oficialismo califica de “la derecha” y, claro, la prensa crítica.

“Ahora, vamos a estar cerca de Michoacán. No están solos y no los vamos a dejar solos, de Uruapan y de todo Michoacán, igual que de todo el país.

“Repito, ¿qué propone la derecha?, ¿la guerra contra el narco?, ¿que regrese García Luna?

“¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado.

“Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas.

“Ahora, no podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores, o dueños, o concesionarios más bien; en ningún momento escuché una condolencia a la familia, pero eso sí: como buitres”.

“Por supuesto que condenamos el homicidio y hacemos las investigaciones y el trabajo que corresponde; pero esta… se les olvidó la historia, la guerra contra el narco.

Por supuesto, tampoco olvidó sacar su bandera patria, al rechazar el riesgo de un intervención armada de los Estados Unidos:

“Aceptamos la ayuda en información, en inteligencia; pero la intervención, no”.

Luego vino la pregunta “a modo” de uno de los incondicionales del régimen que se hacen pasar por “periodistas”. En esta caso, un individuo que se hace llamar Hans Salazar, de un Noticiero en Redes, que le pidió su opinión acerca de las protestas sociales y de los comentarios críticos en los medios de comunicación.

“Bueno, primero, el dolor, la indignación del pueblo de Uruapan por la muerte de su alcalde es natural. Y, además, era un hombre muy querido por su comunidad. Entonces, esa es una cosa, y hay que ser sensibles a ello”, respondió con calma la mandataria, pero luego se lanzó contra sus “enemigos”.

“La otra es el uso político que le quieren dar algunos a esta lamentable y condenable situación, ese uso político que en realidad ni siquiera hay empatía con lo que ocurrió, por cómo viene esta andanada sino, al contrario, es el uso de este momento para “narcogobierno”, todo eso que no les funcionó en su momento. Es el uso político muy obvio de esta situación para lanzarse contra el gobierno.

“Son dos cosas distintas, porque en una hay que tener sensibilidad, empatía y atender, y en la otra también hay que decir lo que son.

“Y sí, para todos… Si quieren, en otro momento hablamos, en la semana, de esta manifestación a la que están convocando supuestamente jóvenes de una generación y vamos a ver cuáles son las cuentas que la proponen, que no tiene nada que ver con una manifestación legítima, sino más bien promovida, a ver si de casualidad los jóvenes se enganchan, ese es el objetivo.

“No es algo legítimo que haya surgido de algunos jóvenes, sino son los mismos: “Mexicanos por la Corrupción”, ahora vinculados con un grupo empresarial; y otros que no han encontrado salida, que ya no tienen mucho reconocimiento social y que se vinculan a través de este esquema.

“Ayer yo pedí una revisión de las cuentas, que ya la vamos a presentar: cómo fue que se dio este… Porque hay mucho dinero involucrado, muchísimo, mucho dinero, en levantar tendencias, en impulsar mentiras, para ir generando un ambiente, o confundir. Entonces, eso también hay que decirlo”.

“¿Y la condena a los grupos de delincuentes?