La Fábrica de Santa 2025: magia, valores y tecnología para salvar la Navidad

Regresa al Teatro Rafael Solana

Una tradición decembrina que ha reunido a más de un millón de espectadores

La temporada navideña se ilumina nuevamente con el regreso de La Fábrica de Santa, el musical familiar más esperado del año, que celebrará funciones del 12 al 23 de diciembre en el Teatro Rafael Solana, bajo la producción de Rodrigo Renovales. Además, el espectáculo emprenderá una gira nacional por ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida y León, entre otras.

Desde su debut en el año 2000, La Fábrica de Santa se ha convertido en una tradición decembrina que ha reunido a más de un millón de espectadores en sus distintas ediciones, posicionándose como el musical navideño número uno en México. Su éxito se ha extendido a países como Guatemala, República Dominicana y Honduras, donde ha sido recibido con entusiasmo por públicos de todas las edades.

Una tradición que cruza fronteras

A lo largo de sus más de dos décadas de historia, La Fábrica de Santa ha conquistado escenarios en todo el país y en el extranjero. Sus presentaciones han llegado a ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Mérida, León, Veracruz, Cancún, Tijuana y Toluca, además de presentaciones internacionales en Guatemala, República Dominicana y Honduras.

Este éxito la ha convertido en una verdadera tradición decembrina que une a generaciones en torno a la ilusión y la magia de la Navidad.

Una nueva aventura:

¡Salvemos la Navidad!

En su edición 2025, el musical presenta una trama completamente nueva. Santa Claus y sus duendes enfrentan una crisis sin precedentes: la nieve ha desaparecido del Polo Norte. La causa es una banda de “Mugrosos” que ha contaminado el entorno, poniendo en riesgo la Navidad. Con la ayuda del público, deberán encontrar soluciones creativas para restaurar la alegría y el equilibrio ambiental.

La puesta en escena cuenta con 14 actores en escena, música original interpretada en vivo y una producción de alto nivel que incluye pantallas digitales, efectos multimedia y escenografía interactiva, elementos que han sido incorporados para conectar con las nuevas generaciones acostumbradas a la tecnología.

“El teatro no debe estar peleado con la tecnología, sino adaptarse y aprovecharla. Por eso incluimos recursos multimedia que permiten que los niños se involucren más con la historia”, explicó Rodrigo Renovales, productor del espectáculo.

Valores que trascienden generaciones

Más allá del entretenimiento, La Fábrica de Santa promueve valores como la amistad, el trabajo en equipo, la empatía y el cuidado del medio ambiente, en una narrativa que combina humor, ternura y reflexión. Cada función se convierte en una experiencia educativa y emocional para niños y adultos.

En años anteriores, el musical ha sido reconocido por su capacidad de reunir a familias completas, generar contenido positivo en redes sociales y fomentar el consumo cultural responsable durante las fiestas decembrinas.

Para su temporada en el Teatro Rafael Solana, la venta de boletos ya está disponible a través de plataformas digitales y taquillas de los teatros participantes. Se recomienda adquirirlos con anticipación, ya que en años anteriores las funciones han agotado localidades en sus primeras semanas.

Fechas: del 12 al 23 de diciembre Funciones: 11:00, 13:00, 16:00 y 18:00 horas Lugar: Teatro Rafael Solana — Centro Cultural y Social Veracruzano Boletos: disponibles en www.ticketmaster.com y en taquillas del teatro Más información: www.lafabricadesanta.com

UNA EXPERIENCIA PARA TODA LA FAMILIA No te pierdas este espectáculo lleno de magia, música y valores. Ven, diviértete y ayuda a Santa y sus duendes a salvar la Navidad. Instagram / Facebook: @lafabricadesanta / LA FABRICA DE SANTA (SITIO OFICIAL) www.facebook.com/FabricaDeSanta