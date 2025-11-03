En vigor nueva tarifa del transporte público concesionado en CDMX

Queda en 7.50 pesos el pasaje mínimo

Los sistemas operados por el gobierno capitalino mantienen sus precios

Entró en vigor la nueva tarifa del transporte público colectivo en la Ciudad de México, luego que el gobierno capitalino autorizara un incremento de 1.50 pesos a concesionarios de vagonetas, camiones y microbuses.

La tarifa se actualizó y pasó de 6 pesos a 7.50 el mínimo, después de que se publicara el acuerdo en una edición de la Gaceta Bis este viernes 31 de octubre.

En el documento oficial, la Jefatura de Gobierno publicó el “Acuerdo por el que se da a conocer la actualización de la tarifa aplicable al Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo en la Ciudad de México”, además de la nueva tarifa, se indica los compromisos y requisitos que deberán cumplir operadores del transporte.

En el documento, informa que “Se autoriza la actualización de las tarifas aplicables al Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de Ruta y Corredor, en un máximo de $1.50 (Un peso 50/100 NM).

Indica que el servicio nocturno se considera a partir de las 23:00 horas y hasta las 6:00 horas del día siguiente, por lo que el monto de la tarifa será del 20% adicional a las señaladas, en función del servicio que se trate.

Además, los concesionarios y permisionarios deberán exhibir permanentemente en lugar visible de sus vehículos, terminales y bases, la tarifa autorizada, ya que sin dicho requisito la actualización de la tarifa no surtirá efecto alguno.

Destaca que la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, coordinarán las medidas necesarias para la correcta implementación tanto de la tarifa como de los requisitos que deberán acatar operadores y concesionarios.

El cálculo de la nueva tarifa se hizo a partir de los datos de la inflación que les proporcionó el Banco de México (Banxico), así como las condiciones de la prestación del servicio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reconociendo que el costo del pasaje no había sido actualizada en años.

¿Cómo queda la nueva tarifa del transporte público CDMX por kilómetro ya con el aumento?

Bajo esta nueva determinación, la tarifa de microbús, vagonetas, camiones y corredores CDMX queda de la siguiente forma ya con el incremento:

Microbús y vagonetas

– Primero 5 kilómetros: 7.50 pesos.

– De 5 a 12 km: 8 pesos.

– Más de 12 kilómetros: 9 pesos.

– Tarifa nocturna de 23:00 a 06:00 horas: Se aplica un 20 por ciento extra a lo establecido, es decir de 9 a 11 pesos.

Autobuses y camiones

– Primeros 5 km: 8.50 pesos.

– Más de 5 km: 9.50 pesos.

– Tarifa nocturna de 23:00 a 06:00 horas: Se aplica un 20% extra a lo establecido, es decir de 10 a 11 pesos.

Corredores

– Única tarifa de 9.50 pesos.

– Tarifa nocturna de 23:00 a 06:00 horas: Se aplica un 20% extra a lo establecido, es decir de 11 pesos.

Prioncipales compromiso de los transportistas

– El servicio debe de ser prestado solamente con los recorridos autorizados.

– Deben respetar los carriles exclusivos del transporte de ruta y corredores.

– Queda prohibido circular en carriles confinados o de uso exclusivo de Metrobús y Trolebús.

– Respetar los límites de velocidad en todo momento, sin excepciones.

– Publicar la tarifa oficial en cada una de las unidades.

– No habrá tolerancia al consumo de bebidas embriagantes o estupefacientes de cualquier tipo antes o durante la prestación del servicio.

– Queda prohibido el uso del teléfono celular, así como el manos libres y audífonos mientras se conduce la unidad.

– Portar el uniforme completo establecido (pantalón oscuro y camisa blanca) durante toda la jornada laboral, y mantener siempre los estándares adecuados de higiene, tanto personal como en la unidad.

Servicios que mantienen sus precios

Los medios de transporte público operados por el Gobierno de la Ciudad de Méxito, como el Metro, Metrobús, Trolebús (incluido el Trolebús Elevado), Tren Ligero, Cablebús y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), mantendrán sus tarifas actuales y no se vislumbra un incremento, al menos por ahora.

Precio del pasaje en transporte operado por el Gobierno de CDMX

– Metro: $5.00

– Metrobús: $6.00 (Línea 4 al aeropuerto: $30.00)

– Cablebús: $7.00

– Tren Ligero: $3.00

– Trolebús: $4.00 (excepto Trolebús Elevado: $7.00)

Red de Transpoprte Público

– Servicio ordinario: $2.00

– Expreso: $4.00

– Ecobús: $5.00

– Nochebús: $7.00

Taxis sin aumento, hasta ahora

Mucho se ha especulado sobre el aumento de la tarifa de los taxis; sin embargo, esto no ha sido confirmado por autoridades capitalinas por lo que el banderazo inicia en 8.74 pesos y de ahí empieza a correr la tarifa hacia el destino que indique cada usuario.