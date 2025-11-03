Actuación histórica de UAEMéx en campeonatos ANUIES 2025

El representativo obtuvo un total de 71 preseas: 17 de oro, 17 de plata y 37 de bronce

En esta justa participaron un total de 531 deportistas, en un total de 32 disciplinas

Toluca, Méx. – La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) tuvo una histórica participación en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025, donde el representativo verde y oro obtuvo un total de 71 preseas: 17 de oro, 17 de plata y 37 de bronce, demostrando con ello la calidad de la práctica del deporte en la institución educativa.

En esta justa deportiva participaron un total de 531 deportistas, 248 mujeres y 283 hombres, en un total de 32 disciplinas: ajedrez, atletismo, bádminton, basquetbol, basquetbol 3×3, béisbol, boxeo universitario, esgrima, e-sport, frontón, futbol asociación, futbol flag, futbol rápido, gimnasia aeróbica, handball, judo, karate do, kickboxing, levantamiento de pesas, lucha universitaria, natación, pádel, porras y animación, rugby sevens, sóftbol, tae kwon do, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol de playa y voleibol de sala.

Cabe destacar que las y los deportistas universitarios estuvieron en cada sede, acompañados por personal administrativo de la Dirección de Cultura Física y Deporte, siempre al pendiente de sus necesidades, fuera y dentro de sus competencias.

Las últimas preseas obtenidas en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025 fueron por conducto de Yael Emiliano Nava Villa, quien obtuvo oro en 1500 metros libre y 200 metros dorso, así como Verónica Vega Vidal, quien obtuvo bronce en 200 metros libre.

La presea 71 se consiguió por conducto de E-sports, en el juego Marvel Rivals. Los integrantes del equipo universitario fueron Bruno Martínez Pérez, Benjamín Isai Romero Ramírez, Josué Maximiliano Gómez Delgado, Rogelio Alexander Hidalgo Poletto, Gloria Andrés Olivares, Emiliano Francisco Espinosa Meza, Edgar Jesús Vizoso Martínez, María Fernanda Ramírez Chávez y el entrenador Dante Aramis Díaz Cruz.

El esfuerzo y empeño que pusieron en cada una de sus competencias permitió a los atletas universitarios poner en alto los colores de la Universidad Autónoma del Estado de México en las dos etapas de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025.