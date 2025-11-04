Consolida Caribe mexicano liderazgo durante el puente del Día de Muertos

Con más de 332 mil visitantes

-Quintana Roo registró una derrama económica superior a los 307 mdd

Cancún.- El Caribe mexicano vive un momento de gran éxito turístico, resultado del trabajo sostenido de un equipo que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa para diversificar los segmentos, fortalecer la conectividad y consolidar a Quintana Roo como el motor del turismo en México, bajo el liderazgo de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora y el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con estimaciones preliminares de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, durante el puente de Día de Muertos 2025, del 1 al 3 de noviembre se proyectó la llegada de más de 332 mil turistas, una derrama económica superior a 307 millones de dólares y una ocupación promedio estimada de 70.7%. Estas cifras serán oficializadas en los próximos días, aunque todo apunta a que los resultados superarán las previsiones iniciales, reflejando el dinamismo del destino previo a la temporada alta y la confianza que Quintana Roo inspira en los visitantes nacionales e internacionales.

Cómo se ha informado, con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama promueve un nuevo modelo de turismo, fortaleciendo el comunitario, en el que habitantes y pueblos mayas son protagonistas y beneficiados de la prosperidad compartida.

Sedetur informó que en el balance inmediato, el estado registra dos semanas consecutivas con ocupación general por encima del 60 %, algo que no ocurría desde agosto, lo que evidencia una recuperación sostenida y una tendencia positiva en la llegada de turistas a los destinos del Caribe Mexicano.

Tan solo en Cancún, más de 70 mil personas participaron en las celebraciones de Janal Pixan, consolidando al Caribe Mexicano como un referente nacional del turismo cultural y comunitario.

La gobernadora Mara Lezama destacó que “el turismo en Quintana Roo no solo impulsa la economía, también preserva nuestra cultura, genera bienestar y construye comunidad”. Por su parte, el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, subrayó que “el éxito que hoy vive el Caribe Mexicano es fruto del esfuerzo conjunto entre sociedad, iniciativa privada y gobierno por consolidar un turismo sostenible, competitivo y con prosperidad compartida”.

A las puertas de la temporada alta, el Caribe Mexicano se proyecta más fuerte que nunca, con más de 135 mil cuartos de hotel, conectividad internacional sin precedentes y una oferta turística que combina innovación, cultura y hospitalidad, reafirmando que Quintana Roo no solo es playa: es identidad, tradición y bienestar para todas y todos.

Inician obra de drenaje sanitario y agua potable en Los Pinos

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañó a la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, en el inicio de la obra de construcción de la red de drenaje y agua potable de la colonia Los Pinos, que cumple 25 años de creación, en beneficio directo de casi mil 500 habitantes.

Se trata de una obra del municipio con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del orden de casi 37 millones de pesos, 28 millones 113 mil 704 pesos para drenaje sanitario, y 8 millones 841 mil 257 pesos para agua potable.

“Cuando se habla con la verdad, cuando el dinero que es del pueblo se administra con responsabilidad y teniendo muy claro que en la prioridad de lo público deben estar las personas, las niñas, niños, vecina, vecino, adulto mayor, madre soltera, la transformación no se promete, se construye con el corazón” expresó al respecto la gobernadora Mara Lezama.

Rodeada de vecinos, la gobernadora recordó que por años las familias de Los Pinos esperaron por mucho tiempo los servicios básicos más elementales: el agua potable y el drenaje. “Pero esto tiene una historia de olvido, por décadas, que hoy llega a su fin. Es resultado de la regularización, tarea que viene realizando Ana Paty”, citó la Gobernadora.

Destacó que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, cierra las brechas de desigualdad entre un desarrollo turístico de primer mundo con zonas donde viven las camaristas, el ayudante de cocina, el jardinero, el mesero, el barman, y todos quienes trabajan en la industria hotelera.

Antes de dar el banderazo simbólico, la presidenta Ana Paty Peralta anunció que este es el inicio, el primer paso para la urbanización de esta colonia, empezando con el drenaje, luego la pavimentación, con sus banquetas, en una colonia ya regularizada.