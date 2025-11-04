Se desiste la SICT de construir libramiento de 26 km en Tulum

Tras cuatro años de trámites ante Semarnat

Fin a iniciativa que buscaba desviar el tránsito pesado fuera del centro urbano

Tulum.- El proyecto de construcción del libramiento carretero en Tulum, promovido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), fue cancelado oficialmente tras un proceso de desistimiento ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La decisión pone fin a una iniciativa que buscaba desviar el tránsito pesado fuera del centro urbano del municipio, pero que enfrentó obstáculos ambientales desde su origen.

El desistimiento fue presentado por la SICT el pasado 2 de octubre y autorizado por Semarnat el 29 de octubre, según consta en la Gaceta Ecológica de la dependencia federal. Con ello, se renuncia a una inversión pública de 972 millones 98 mil pesos, originalmente destinada al desarrollo de una vía de 26 kilómetros con tres entronques a desnivel.

El libramiento de Tulum estaba diseñado como una carretera tipo A2, con una calzada de siete metros de ancho y acotamientos laterales de 2.5 metros. Su objetivo principal era liberar el tránsito vehicular -particularmente el transporte de carga- que actualmente atraviesa el centro de Tulum, generando congestión y afectaciones a la movilidad local.

Sin embargo, desde su presentación en mayo de 2021, el proyecto enfrentó dificultades para obtener la autorización de impacto ambiental. Semarnat negó los permisos en varias ocasiones, argumentando riesgos de fragmentación ecológica y afectaciones a la biodiversidad de la región, especialmente en zonas cercanas a la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an.

El oficio de desistimiento, firmado por Martha Vélez Xaxalpa, directora ejecutiva de Proyectos de la SICT, señala que la dependencia decidió abandonar el trámite “por así convenir a los intereses de esta Secretaría”. La decisión se da en medio de crecientes presiones por parte de grupos ambientalistas y comunidades locales que cuestionaban el impacto del libramiento sobre el ecosistema selvático y los cenotes de la región.

Con la cancelación del proyecto, se mantienen vigentes las medidas de protección ambiental en Tulum, aunque persiste el problema de saturación vial en la carretera federal. Autoridades locales deberán buscar alternativas para mejorar la movilidad sin comprometer el entorno natural.

Ambientalistas al rescate de tiburones

En un esfuerzo conjunto por preservar la biodiversidad marina, la organización internacional Mar Alliance, en colaboración con comunidades costeras y autoridades ambientales, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de monitoreo de megafauna marina en la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano y Banco Chinchorro. El objetivo principal: proteger a los tiburones, cuya población ha disminuido hasta un 70% en las últimas cinco décadas, según datos científicos.

El programa se enfoca en especies clave para el equilibrio ecológico y la economía local, como el tiburón toro, tiburón ballena, tiburón tigre, martillo, nodriza, así como diversas especies de rayas y tortugas. Estas especies no solo son vitales para la salud de los arrecifes, sino que también representan un atractivo turístico para actividades como el buceo y el ecoturismo.

Cecilia Gutiérrez Navarro, oficial de proyectos de Mar Alliance, explicó que el proyecto busca establecer una línea base de datos científicos que permita diseñar estrategias de conservación efectivas. El monitoreo incluye técnicas como marcaje satelital, censos visuales y entrevistas con pescadores locales, quienes han sido capacitados para colaborar en la recolección de datos.

“La vulnerabilidad de los tiburones es crítica. Necesitamos entender sus patrones de movimiento, reproducción y amenazas para poder protegerlos adecuadamente”, señaló Gutiérrez Navarro.

Entre las principales amenazas que enfrentan los tiburones en la región se encuentran:

– Pesca incidental y dirigida, especialmente en zonas no reguladas.

– Contaminación marina, que afecta sus hábitats y fuentes de alimento.

– Turismo no sostenible, que altera sus rutas migratorias y zonas de reproducción.

– Falta de regulación efectiva, especialmente en áreas costeras de alto tráfico.

El proyecto también busca fortalecer el vínculo entre conservación y desarrollo local. En lugares como Isla Mujeres, Mahahual y Xcalak, pescadores y guías turísticos han sido integrados como aliados en la protección de estas especies, promoviendo prácticas sostenibles y educación ambiental.

“Salvar a los tiburones es salvar el equilibrio del mar. Si desaparecen, los arrecifes colapsan y con ellos, nuestra fuente de vida”, expresó un guía local durante una jornada de monitoreo.