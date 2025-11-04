Se dará certeza jurídica a familias que habitan en predios sin papeles

Sedetus refuerza estrategia

Actualmente existen alrededor de 500 asentamientos irregulares en la entidad

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo ha reforzado su estrategia para combatir la irregularidad territorial en el estado, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias que habitan en predios sin documentación legal. De acuerdo con el titular de la dependencia, José Alberto Alonso Ovando, actualmente existen alrededor de 500 asentamientos irregulares en la entidad, muchos de ellos ubicados en terrenos nacionales, estatales o ejidales.

En colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y autoridades locales, Sedetus ha iniciado procesos de conciliación y regularización que ya benefician a más de 800 familias, quienes están en vías de obtener títulos de propiedad y acceso formal a servicios públicos como agua, electricidad y drenaje.

“Estamos trabajando para que las familias vivan con dignidad y seguridad jurídica. La tenencia legal de la tierra es clave para el desarrollo urbano ordenado y para evitar conflictos sociales”, señaló Alonso Ovando.

Las acciones de Sedetus se concentran en:

– Regularización de asentamientos en zonas urbanas y periurbanas.

– Conciliación con ejidos para facilitar la escrituración de predios.

– Gestión de infraestructura básica en comunidades en proceso de legalización.

– Actualización del padrón territorial para identificar zonas de riesgo y crecimiento desordenado.

Además, la dependencia ha fortalecido su presencia en municipios como Othón P. Blanco, Solidaridad, Benito Juárez y Tulum, donde el crecimiento poblacional ha generado una expansión informal de la mancha urbana.

Uno de los principales desafíos es la ocupación de terrenos sin autorización, lo que complica la planificación urbana y la provisión de servicios. Sedetus ha reiterado que no se tolerará la invasión de predios, y que toda regularización se hará conforme a la ley.

La estrategia también contempla la creación de reservas territoriales para vivienda social, así como la promoción de desarrollos sustentables que respeten el medio ambiente y la vocación del suelo.

38% de cancunenses viven en asentamientos irregulares

Cancún enfrenta una realidad contrastante: el 37.9% de su población vive en condiciones precarias, principalmente en asentamientos irregulares que carecen de servicios públicos esenciales como agua potable, drenaje, electricidad y recolección de basura.

De acuerdo con cifras recientes publicadas el 29 de octubre de 2025, esta situación afecta a miles de familias en el municipio de Benito Juárez, donde el crecimiento urbano ha superado la capacidad de planeación y ordenamiento territorial. Las colonias irregulares y zonas de invasión se han multiplicado en las últimas décadas, generando cinturones de pobreza alrededor de la ciudad.

La falta de servicios básicos no solo limita el desarrollo social, sino que también representa un riesgo sanitario y ambiental. En muchas de estas zonas, los habitantes deben recurrir a pozos artesanales, fosas sépticas o quemas de basura, lo que agrava la contaminación y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos.

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) ha intensificado sus esfuerzos para combatir la irregularidad territorial en Quintana Roo, sin embargo, el reto es enorme. Cancún cuenta con más de 500 asentamientos irregulares, muchos de ellos en terrenos nacionales o estatales, lo que complica los procesos legales y administrativos.

Las autoridades exhortan a las familias que habitan en zonas irregulares a acercarse a las oficinas de Sedetus o al Ayuntamiento de Benito Juárez para iniciar trámites de regularización.