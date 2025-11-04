Recales de sargazo regresan a Cancún ante fuertes frentes fríos

En Playa del Niño y Las Perlas

El municipio de Benito Juárez cerrará el año con más de 16,500 toneladas recolectadas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún,. Aunque la temporada de sargazo 2025 se consideraba prácticamente concluida, los recientes frentes fríos que cruzaron el Caribe han provocado un nuevo recale de esta macroalga en las costas de Cancún. Las playas más afectadas son Playa del Niño y Las Perlas, donde brigadas municipales han intensificado las labores de limpieza.

De acuerdo con José Antonio de la Torre Chambé, director de Servicios Públicos Municipales, este fenómeno inesperado se debe a vientos del norte que reactivaron el movimiento de las corrientes marinas, arrastrando sargazo desde zonas profundas hacia la costa. “Aunque ya habíamos cerrado la temporada, estos frentes fríos nos obligan a redoblar esfuerzos para mantener las playas limpias”, señaló el funcionario.

El municipio estima que cerrará el año con más de 16,500 toneladas de sargazo recolectadas, una cifra muy superior a las 3,000 toneladas registradas en 2024, lo que representa un incremento de más del 450 %. Este aumento se atribuye a variaciones climáticas, cambios en las corrientes oceánicas y mayor acumulación en zonas de recale.

El fenómeno ha generado preocupación entre prestadores de servicios turísticos, quienes temen que la presencia del alga afecte la experiencia de los visitantes en plena temporada alta. Sin embargo, las autoridades aseguran que las labores de limpieza se mantienen activas y coordinadas, con apoyo de maquinaria especializada y cuadrillas permanentes.

Además, se ha reforzado el monitoreo satelital y costero para anticipar nuevos recales y coordinar acciones preventivas. El Semáforo del Sargazo, disponible en plataformas como Sargazo.info, indica que las condiciones pueden variar rápidamente, por lo que se recomienda a turistas y operadores consultar actualizaciones antes de planear actividades en la playa.

El regreso del sargazo en noviembre pone en evidencia la necesidad de revisar los modelos de predicción climática y fortalecer la infraestructura de respuesta, especialmente

en destinos turísticos como Cancún, donde la imagen de playas limpias es clave para la competitividad internacional.