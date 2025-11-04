QRoo mantiene intactos límites territoriales en la península

Campeche no presentó alegatos

Chetumal.- Las fronteras entre los estados peninsulares de Quintana Roo, Yucatán y Campeche se mantienen sin cambios, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha emitido resolución sobre la controversia constitucional 226/2019, promovida por el gobierno de Yucatán hace más de cinco años.

De acuerdo con información oficial, la ponencia del caso fue turnada a la ministra María Estela Ríos González, quien aún no ha elaborado la propuesta de resolución, lo que impide determinar el sentido en que se resolverá el conflicto. Mientras tanto, Campeche no presentó alegatos, lo que ha sido interpretado por algunos actores jurídicos como una pérdida tácita de la zona de Calakmul, una de las regiones en disputa.

El consejero jurídico de Quintana Roo, Carlos Felipe Fuentes Ríos, confirmó que el estado mantiene su postura firme en defensa de sus límites históricos y legales. “Seguimos atentos al proceso, pero hasta ahora no hay cambios en la delimitación territorial”, declaró.

Este conflicto limítrofe involucra una franja de más de 10,200 km², y ha generado problemas administrativos y sociales en al menos 35 comunidades rurales, que enfrentan dificultades para acceder a servicios públicos, regularizar documentos agrarios y obtener credenciales oficiales.

La indefinición ha afectado el desarrollo de infraestructura, la entrega de apoyos sociales y la planeación territorial en zonas como Noh-Bec, X-Hazil, San Antonio Soda y Nicolás Bravo, donde los habitantes viven en un limbo jurídico. “No sabemos si pertenecemos a Yucatán, Campeche o Quintana Roo. Eso nos deja sin servicios y sin certeza”, expresó un líder ejidal de la región.

El conflicto tiene raíces históricas que se remontan a más de un siglo, pero se reactivó jurídicamente en 2019 cuando Yucatán presentó la controversia ante la SCJN, argumentando que ciertos límites cartográficos no se respetaban. Quintana Roo respondió con documentación oficial y mapas que respaldan su delimitación actual.

Mientras se espera una resolución definitiva, los tres estados continúan operando bajo sus límites vigentes. Sin embargo, la falta de claridad jurídica sigue afectando la gobernabilidad y el desarrollo regional, por lo que líderes comunitarios y autoridades locales han solicitado a la Corte acelerar el proceso y emitir una sentencia que brinde certeza a miles de habitantes.