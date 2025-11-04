Fortalece Q. Roo su presencia en el mercado turístico británico

Participación en Feria Mundial de Turismo de Londres 2025

En 2024, el turismo europeo generó 2 millones 187 mil 720 pasajeros hacia México

Por redacción DIARIOIMAGEN

Londres.- Quintana Roo participa en la Feria Mundial de Turismo de Londres, World Travel Market, (WTM) que se lleva a cabo a partir de este martes y hasta el próximo jueves, con el objetivo de consolidar la presencia del Caribe Mexicano en uno de los mercados europeos más relevantes para el estado.

En el marco de la WTM, el pasado lunes se realizó la presentación de los 12 destinos turísticos, por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), ante mayoristas, agencias de viajes y medios de comunicación especializados, con el propósito de mostrar la riqueza natural, cultural y gastronómica del Caribe Mexicano.

El mercado británico se mantiene como uno de los más importantes para Quintana Roo. De enero a agosto de 2025, más de 245 mil turistas británicos volaron al Caribe Mexicano, lo que representa el 78.9% del total de visitantes del Reino Unido a México.

La estancia promedio de estos viajeros en el estado es de 10 días, lo que contribuye de manera significativa a la derrama económica del sector turístico.

“Nuestra participación en la Feria de Londres reafirma el compromiso de la gobernadora Mara Lezama por fortalecer la promoción internacional del Caribe Mexicano. El Reino Unido es un mercado estratégico que valora la belleza natural, la cultura y la hospitalidad de nuestros destinos, y seguiremos trabajando para atraer a más visitantes que generen desarrollo y bienestar para las familias quintanarroenses,” señaló el titular de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur) Bernardo Cueto Riestra.

Como parte de las actividades del pabellón, este martes se llevó a cabo el corte del listón del Caribe Mexicano. Este acto simboliza el inicio formal de las jornadas de promoción de los destinos quintanarroenses ante el público internacional.

La World Travel Market (WTM) es considerada uno de los eventos más influyentes del sector turístico a nivel mundial, reuniendo a más de 4 mil expositores, 180 países representados y más de 46 mil asistentes, entre operadores, inversionistas y profesionales del turismo global.

Su relevancia ofrece una plataforma clave para fortalecer alianzas estratégicas y promover la diversificación de mercados internacionales hacia el Caribe Mexicano.

Plata para arquera quintanarroense

Luego de una intensa final, que se tuvo que definir con una flecha de desempate, la paratleta quintanarroense Lya Daniela Sánchez Tadeo obtuvo un gran resultado y terminó conquistando una medalla de plata para México, esto en la prueba de Arco Compuesto U21 de la disciplina de Paratiro con Arco, dentro de las acciones de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, escenificados en el Ecoparque Peñalolén de Santiago de Chile.

A través del programa de becas deportivas de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), presidida por Jacobo Arzate Hop, se prioriza el apoyo puntual y oportuno a las y los atletas para que cumplan sus objetivos deportivos, esto como parte de las acciones que enmarcan el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

La recién ganadora del Premio Estatal del Deporte 2025 en la modalidad Deporte Adaptado y oriunda de Playa del Carmen, disputó una final muy cardíaca, y es que al hacer frente a Ariana Correa Acosta de Colombia, ambas paratletas hicieron muestra de gran puntería, que tras cumplir con las rondas de tiro, finalizaron empatadas 138-138.

Por lo que tuvieron que definir a la ganadora con una flecha de desempate (shoot off); en esta instancia, un punto fue la diferencia: la mexicana logró 9 unidades, mientras que la colombiana hizo 10 puntos para quedarse con el oro.

En su camino dentro de esta importante competencia continental, que concluyó con la medalla de plata, la alumna de la profesora Hilda Martell, Lya, en la fase de cuartos de final, superó sin complicación a Mikayla Brown de Jamaica y, posteriormente, en las semifinales, derrotó a Carla Verónica Candia Santander de Chile.

Con este resultado, la quintanarroense sumó un metal más para la delegación mexicana, que al momento ha tenido una destacada participación en la justa internacional.