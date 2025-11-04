El diputado panista Anuar Azar presentará el próximo lunes su primer informe de labores

Trabajo en pro de las familias mexiquenses

Por Arturo Baena

Valle de México.- El próximo día 10 de noviembre y de manera virtual, el diputado Anuar Azar Figueroa presentará su primer informe de actividades legislativas en el Estado de México a partir de las 7 de la noche.

En él, Azar Figueroa destacará el trabajo realizado en pro de las familias y su bienestar, pues ha reiterado que es “donde aprendemos los valores fundamentales que rigen nuestra vida, es donde aprendemos a luchar por las causas justas, a ser ciudadanos y amar a México”.

Anuar Azar hablará de las propuestas e iniciativas presentadas el Congreso del Estado de México que impactaron positivamente a las familias y a su economía.

Por ejemplo, como la restringir el acceso a las Redes Sociales a menores de edad, así como la de prohibir el matrimonio infantil y la creación de clínicas veterinarias públicas con acceso gratuito, entre muchas otras.

El diputado de Acción Nacional destacará las diversas jornadas asistenciales en favor de la salud, educación y apoyo a la economía de las familias mexiquenses, sobre todo del municipio de Atizapán de Zaragoza, entre otros.

Finalmente, cabe destacar que propios y extraños, reconocen el trabajo social y legislativo desarrollado en este primer año de Anuar Azar Figueroa.