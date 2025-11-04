Se seguirá fortaleciendo a la CTM, dice el líder Janitzio Soto

Cuarta Asamblea Plenaria de la Zona 4

Texcoco. Mex.- El dirigente de la CTM en el Edomex, Janitzio Soto Elguera, acudió la 4ta asamblea plenaria de la zona 4, que reúne a Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México, con la participación de 150 secretarios generales que representan a miles de trabajadores de dicha central.

Lo anterior, bajo el liderazgo del coordinador y líder, Rafael Ramírez Solórzano, para seguir construyendo un sindicalismo resiliente y enfrentar los retos y desafíos del futuro, STIE-CTM.

Se celebró con entusiasmo, la capacitación con expertos y especialistas en materia laboral en donde se analizaron diversos temas fundamentales.

En esa asamblea se tocó la reducción de la jornada laboral, el IEPS a las bebidas azucaradas y su impacto en la industria, el T-MEC y su revisión-renovación, el sindicalismo global

Además. plantearon la relocalización y el cambio tecnológico, entre otros temas, lo que permite tener una preparación rumbo a la Plenaria Nacional del próximo 21 de noviembre.