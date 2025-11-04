Llamado de mexiquenses a detener las manifestaciones violentas en Uruapan

Piden garantizar el Estado de derecho

Valle de México.- Diversos sectores de la sociedad del Estado de México se unieron al llamado de la esposa del alcalde de Uruapan, Calos Manzo, asesinado hace unos días, a parar las manifestaciones violentas en esa localidad.

Luchadores sociales, partidistas y sociedad mexiquense, se pronunciaron por encontrar «justicia, pero sin violencia. Debe prevalecer la Ley, no sólo en Uruapan, sino en todo el país. Aunque es justa la demanda, ésta debe de ser pacífica», coincidieron.

Afirmaron que el Gobierno Federal, debe de garantizar el Estado de derecho. «Ya basta de tanta violencia en contra de quienes sólo buscan la tranquilidad de sus familias».

Recordaron que, durante el homenaje luctuoso, Grecia Quiroz extendió un mensaje al país que tuvo varios matices: por un lado, de duelo y, por otro, de exigencia hacia las familias y la sociedad en general.

Señaló que “aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha”, refiriéndose al legado de su esposo, que, dijo, “fue el mejor presidente de Uruapan y de México” y convocó a la ciudadanía a sostener ese proyecto en favor de la justicia.