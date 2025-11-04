Dejan sin pago a trabajadores del Organismo de Agua de El Oro

El Oro, Mex.- La situación del municipio mexiquense de El Oro llegó al límite. Desde el fin de semana la población se quedó sin el servicio de agua potable porque a los trabajadores del organismo de agua -ODAPAS- no les pagaron su salario y están en paro por esta causa, pero lo peor es que no hay quién distribuya en pipas. Las quejas de los excesos de la presidenta municipal Juana Elizabeth Díaz Peñaloza comenzaron hace tiempo. La situación de ingobernabilidad, ausencia de obra y atención en servicios públicos había generado descontento social.

El cabildo pedirá al Congreso la destitución de la alcaldesa

Es por ello que, encabezados por el síndico del ayuntamiento, Ubaldo Velázquez Piedra, las y los regidores de este municipio acudirán a la sede del Congreso del Estado de México para entregar un documento al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, para solicitar la destitución de la alcaldesa. Sin duda, una situación muy complicada.