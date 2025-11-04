La Cámara baja cumplió como oficialía de partes al tramitar el Presupuesto

“Hoy no votamos solo un conjunto de cifras, votamos por el futuro de la nación. Aprobarlo es renovar nuestra lealtad con México, porque gobernar bien no es gastar más, sino gastar con sentido. No es concentrar poder, sino distribuir oportunidades”, afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Merilyn Gómez Pozos, al proponer a sus colegas aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Todavía tuvo otras expresiones que, en otras circunstancias, deberían resultar conmovedoras:

“Que este presupuesto reafirme la ruta que ya hemos trazado, la de la justicia eficiente, la inteligencia al servicio del pueblo y la prosperidad compartida como destino común”.

En efecto, emotivas palabras que pueden conmover hasta las almas menos sensibles.Por desgracia, no corresponden a la realidad.

En efecto, la segura aprobación del PEF elaborado por el Ejecutivo Federal encabezado por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, sólo servirá para confirmar que el Poder Legislativo ha quedado reducido durante la llamada Cuarta Transformación a sólo una oficialía de partes, en la que se aprueban sin modificarles “ni una coma” todas las propuestas del gobierno.

En este caso, se debe agregar que la Cámara de Diputados fue utilizada para aparentar que el PEF se definió luego de tomar en cuenta las opiniones de expertos y especialistas de todos los sectores de la sociedad, para lo cual se organizaron foros de consulta y hasta un “parlamento abierto”, al cabo de los cuales no se incorporó ni una línea que no estuviera autorizada previamente por el Ejecutivo.

También contribuyó a consolidar la idea de que la Cámara de Diputados es sólo una oficialía de partes el desinterés mostrado por los legisladores de entrar a fondo a revisar las propuestas del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y, eventualmente, introducir algún cambio.

Por ejemplo, el pasado día 24 de octubre, se citó a una reunión plenaria de la Comisión de Presupuesto, pero resulta que de los 58 integrantes del mencionado “grupo de trabajo” sólo uno, Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la bancada del PT, que se ha distinguido por su defensa a ultranza de todas las promociones del gobierno federal.

Otros 44 integrantes de la Comisión votaron desde sitios remotos, acogiéndose al sistema denominado semipresencial que se instituyó a consecuencia de la pandemia del Covid-19 y que todavía se está vigente, a pesar de que la calamidad terminó hace casi tres años, los restantes 13 presuntos legisladores ni siquiera se molestaron en pasar lista y de plano fueron declarados ausentes.

Entre los que “trabajaron” a distancia se contó la presidenta de la Comisión, la mencionada Merilyn Gómez Pozos, una licenciada en Derecho sin mayores antecedentes en materia económica, salvo haber sido titular de la Unidad de Transparencia en el Congreso de Jalisco, cuando era diputada postulada por Movimiento Ciudadano (MC), antes de renunciar e incorporarse a Morena, en donde fue coordinadora de precampaña de la ahora presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo.

El colmo en ese episodio de desinterés en la revisión del proyecto de Presupuesto lo dio el ex futbolista y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien pidió que se le acreditara su asistencia mientras jugaba pádel.

A pesar de que el petista Sandoval Flores era el único diputado presente, la referida “asamblea” de la Comisión de Presupuesto, la condujo la secretaria técnica de ese “grupo de trabajo”, Irma Virginia Minero Ramos, que no es diputada.

Ayer, al empezar el debate que seguramente terminará con la aprobación del proyecto de PEF enviado por el Ejecutivo, la diputada Gómez Pozos sostuvo, sin rubor: “El documento que hoy se presenta ante este pleno fue revisado con rigor y solidez técnica por quienes integramos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública…”

Admitió que el dictamen que tienen en sus manos no sufrió modificaciones con respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo, “pero esto no significa que no sea inalterable, al contrario, esta es la oportunidad para que, en este recinto, con la participación de las y los 500 legisladores se enriquezca el debate se expresen reservas y se realicen los ajustes que la mayoría consideremos pertinentes”.

La realidad pronto la desmintió. Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una moción suspensiva que, como todas las que promueve la oposición, fue desechada sin discusión.

De inicio, Téllez Hernández expresó el desacuerdo de su bancada con este presupuesto, “toda vez que el grupo mayoritario, el oficialismo, ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerle caso a la Presidenta de la República.

Precisó que en la iniciativa “no viene el fondo de salud, que tanto se pregonó en La Mañanera. Ese fondo de salud, que le deben a los mexicanos, después de haber dejado a 44 millones de personas sin acceso a los servicios básicos de salud. Y que dijeron que subiendo impuestos a los refrescos y a las bebidas no azucaradas dijeron que se iba a hacer este fondo de salud.

“Tuvieron más de 50 días para poner ese párrafo en el Presupuesto y no lo hicieron. No existe ese fondo de salud que viene del pago de los impuestos de todos los mexicanos. Pero es grave también ver que en la partida del IMSS-Bienestar, en el ramo 56, se atreven también a quitarle dinero a las medicinas gratuitas de todos los mexicanos, 5 mil millones de pesos menos en medicamentos gratuitos del IMSS-Bienestar, que también le van a quitar a los mexicanos.

“No solo les cobran más de impuestos, sino que también les quitan la garantía de que tengan medicinas gratuitas en el sector salud”, indicó el legislador panista, que también censuró la enorme deuda que se pretende contratar, lo cual, además, contradice la promesa del caudillo de la llamada Cuarta Transformación en el sentido de que no habría más endeudamiento, oferta que también ha respaldado su discípula y sucesora, la actual presidenta (con A) Sheinbaum.

También refirió el reciente homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y denunció que, no obstante la tragedia “este dictamen tiene 10 mil millones de pesos menos en seguridad pública para todo el país. Tiene también un recorte de 0.7% en términos reales del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, donde tiene precisamente recursos todos los municipios.

“Este recorte en materia de seguridad solo confirma que hay un Estado ausente, que hay un Estado inactivo, que hay un Estado permisivo con la inseguridad y con el crimen organizado”, destacó el legislador de oposición.

Como mencionamos anteriormente, la iniciativa de suspender la discusión ese dictamen, fue rechazado sin discusión por la amplia mayoría oficialista.

Igual sucedió con otra propuesta de moción suspensiva presentada por el priista Yerico Abramo Massopara de dividir el debate por bloques, como ocurre en otras naciones, como los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

La propuesta no avanzó, a pesar de ser respaldada por las fracciones parlamentarias del PAN y MC.

Luego, empezó la discusión en lo general de la iniciativa y el primer orador fue Eduardo Gaona Domínguez de MC, quien recordó las inútiles mesas de análisis y consultas y concluyó con una cita del compositor Juan Gabriel: “¿Pero qué necesidad? ¿Qué necesidad que nos hayan convocado por parte de la comisión y de Morena a todos estos trabajos si no se le mueve un ápice a este Presupuesto, respecto de la propuesta que manda la Presidenta? ¿Qué necesidad de hacernos perder nuestro tiempo y hacerles perder el tiempo a muchos ciudadanos y ciudadanas que sí están interesados en estos trabajos y en el tema de cómo se va a gastar el Presupuesto?

“Hay que decirlo claro, el Presupuesto ya está comprometido. Esas contingencias que suceden cada año, ahí se van a quedar y no nos va a servir de nada”, agregó el legislador de MC, quien todavía advirtió:

“Hay 10 billones de pesos, no es poco dinero, al contrario, es muchísimo dinero. El problema es que está mal asignado, está asignado a obras faraónicas como el AIFA, donde ya se cancelaron los vuelos, está asignado al Tren Maya, donde se descarrila ese tren, está asignado a refinerías que no refinan ni un barril de petróleo. Ese es el problema”.

En cambio, siguen abandonados los niños con cáncer, a los cuales se destina menos presupuesto.