El gobierno del Edomex apoya a más de 12 mil mexiquenses desempleados

Impulso a oportunidades laborales con plan estratégico

Se reafirmó la política laboral del Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, basada en el bienestar y la justicia social

Toluca, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo impulsa oportunidades laborales con el Plan Estatal de Empleo 2025-2027, el cual busca reducir el desempleo y la pobreza laboral para promover la política de la Maestra Delfina Gómez basada en el bienestar y la justicia social.

Al encabezar una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LXII Legislatura local, el Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México, Norberto Morales Poblete, destacó que dicho plan representa un hito en la planeación laboral del Estado de México, al promover una estrategia integral para fortalecer el empleo formal, el autoempleo, las sociedades cooperativas y el apoyo a personas desempleadas.

Específicamente, dijo, el programa de Apoyo al Desempleo para el Bienestar ha apoyado económicamente a más de 12 mil mexiquenses mayores de edad que perdieron su empleo en los últimos 18 meses; el programa Autoempleo para el Bienestar, ha beneficiado a 4 mil 200 familias, con el otorgamiento de un apoyo en especie (mobiliario, equipo o herramienta) a personas interesadas en emprender o fortalecer un negocio.

Asimismo, se abordó el Programa de Fomento Cooperativo para el Bienestar, que busca fortalecer la economía social y solidaria, a través del apoyo a la creación de cooperativas, donde en el 2024 se apoyaron 89 y 75 se apoyarán en este año.

En la reunión con legisladores, se discutieron temas relativos a la intermediación laboral, inspección del trabajo, laudos laborales y capacitación para el empleo.

El Secretario Norberto Morales Poblete subrayó que el Plan Estatal de Empleo 2025-2027 es una ruta de acción que, bajo el liderazgo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca garantizar más y mejores oportunidades laborales, fortalecer la economía solidaria y promover el desarrollo con justicia social en todo el territorio mexiquense.

En representación de la LXII Legislatura, participaron el Diputado Ernesto Santillán Ramírez, Presidente de la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y la Diputada Jennifer Nathalie González López, integrante de dicha Comisión.

Gobierno mexiquense promueve la capacitación artesanal

El gobierno del Estado de México realizó en San Felipe del Progreso el “Primer Encuentro Intercultural para la Capacitación en el Marco de la Resistencia de los Pueblos indígenas”, orientado a rescatar las tradiciones y fortalecer el trabajo artesanal mediante procesos formativos que vinculan la sabiduría ancestral con el conocimiento contemporáneo.

Esta iniciativa fue organizada por el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), sectorizado en la Secretaría del Trabajo, que encabeza Norberto Morales Poblete, en coordinación con el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso.