Presidenta Sheinbaum anuncia Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

“La seguridad no se sostiene con guerras”

Se basa en tres ejes: 1. Seguridad y Justicia; 2. Desarrollo económico con Justicia; y 3. Educación y Cultura para la Paz

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia integral que se basa en tres ejes: 1. Seguridad y Justicia; 2. Desarrollo Económico con Justicia; y 3. Educación y Cultura para la Paz; la cual se fortalecerá con las opiniones de los pueblos originarios, de las mujeres, de los jóvenes, de las autoridades tradicionales, municipales, estatales, de trabajadores del campo, de los sectores productivos y sociales, de las víctimas y de las familias.

“Parte de una convicción profunda de que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra», puntualizó.

La Jefa del Ejecutivo federal señaló que el Gobierno de México comparte el sentimiento de dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, por lo que se actuará con responsabilidad, con justicia y respeto a la gente.

Detalló que algunas de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia son:

Seguridad y Justicia. Fortalecimiento de las fuerzas federales a través de unidades conjuntas: Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Seguridad y Fiscalía estatal, enfocadas en homicidios y extorsión. Propuesta al Congreso y al fiscal de Michoacán para la creación de una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto. Habrá una Oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios; Mesas de Seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad; un Sistema de Alerta para presidentes municipales, y fortalecimiento de la denuncia anónima de extorsión. Desarrollo Económico con Justicia. Garantizar seguridad social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadoras de la agricultura de exportación; inversión en infraestructura rural y el impulso a un convenio con el sector productivo para más Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI). Educación y Cultura para la Paz. Escuelas de Cultura de Paz; Programas de reinserción y atención a víctimas; la campaña estatal “Recuperemos Michoacán»; se realizarán Mesas de Diálogo por la Paz; el programa “Escuelas de Paz”; otorgamiento de becas para ayuda en transporte a jóvenes universitarios. Impulso al Deporte Comunitario y Centros de Alto Rendimiento locales, de Centros Comunitarios de Deporte y Bienestar; Centro Regional de Alto Rendimiento en distintos municipios de Michoacán; Centros Regionales de Cultura y Memoria; la implementación de un programa de “Arte y Territorio”, el festival anual “Voces de Michoacán” y la Red de Casas de Cultura Segura.

“A partir del día de hoy comenzaremos este trabajo y esperamos que, con este diálogo abierto a distintos sectores, el fin de semana y si no, a principios de la próxima semana, podamos estar presentando este Plan Integral para la Paz y la Justicia en Michoacán, sustentado no en la violencia, sino en la construcción de la paz, sí con seguridad, con justicia -como lo dijimos ayer-, pero con una serie de acciones que queremos construir con el pueblo de Michoacán”, agregó.

Decisión de Perú no pone en riesgo las relaciones comerciales

Sobre el caso Perú, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la decisión del gobierno interino de José Jerí de romper relaciones diplomáticas con México “está fuera de toda proporción”, pero pese a esta decisión, “la relación comercial continúa, son las relaciones diplomáticas, las que se rompen.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que México sólo ha roto relaciones con Ecuador, esto debido a la invasión de la embajada mexicana en Quito, en abril de 2024; pero en el caso con Perú, “la decisión fue de ellos”.

Reiteró que las diferencias con los gobiernos peruanos se dieron a partir de la posición de México de apoyar al depuesto mandatario Pedro Castillo.

“En el caso de Perú fue totalmente injusta la detención de Pedro Castillo y en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo y también a una visión de mucha discriminación, de una visión de lo que era la parte política.

“Cuando esta canciller estuvo presa (la ex primera ministra, Betssy Chávez), ya libre, decide pedir asilo a México, y su solicitud se evalúa en México, (se acepta) y entra a la embajada de México en Perú, que es donde permanece. Debido a esto, el actual presidente de Perú, toma la decisión, a través de su canciller, de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción”.

Indicó que aun cuando se rompieron las relaciones diplomáticas, las consulares se mantienen para apoyar tanto a los mexicanos en Perú como a los peruanos en México.

Ningún envío de tropas estadounidenses: CSP

Luego de que la cadena estadounidense NBC News señalara este lunes que el gobierno de Estados Unidos está planeando enviar tropas y agentes de inteligencia a México para combatir a los cárteles de la droga en México, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó totalmente esta posibilidad.

“Eso no va ocurrir”, afirmó tajante y aseguró que hay un mecanismo de entendimiento que se acordó desde que el secretario de Estado, Marco Rubio visitó México para pactar mayores acciones de colaboración bilateral.

Sostuvo que las ocasiones que el presidente Donald Trump le ha sugerido la posibilidad de ampliar su participación en el combate al crimen organizado en México, siempre le ha respondido que agradecía su ofrecimiento pero que estas acciones las realizan las instituciones mexicanas en territorio nacional.

“Somos soberanos, podemos coordinarnos, se puede compartir la información, la capacitación de ambos lados de la frontera”, dijo Sheinbaum. Sin embargo, comentó que recientemente hubo otra incautación de armas en Estados Unidos, «a nosotros nos interesa más que no pasen armas”.