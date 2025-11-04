Mexicanto ofrecerá íntimo concierto en el Lunario

La cita es el 14 de noviembre

David Filio y Sergio Félix festejan cuatro décadas de música

Por Arturo Arellano

Tras una exitosa gira por México y Latinoamérica, David Filio y Sergio Félix, el dúo detrás de Mexicanto, regresan a la Ciudad de México para celebrar 40 años de trayectoria con un concierto íntimo y emotivo. La velada promete ser un recorrido por sus canciones más entrañables, aquellas que han marcado generaciones y que siguen resonando en el corazón de sus seguidores.

“Vamos a festejar los primeros 40 años de Mexicanto. Se dice fácil, pero es toda una vida”, comenta Sergio Félix en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Haremos un playlist de unas 20 o 23 canciones, lo cual es complicado porque hemos grabado más de 100. Incluiremos las infaltables como Coincidir, además de temas que hace tiempo no cantamos, pero que nos gustan mucho. Será una noche muy especial para la gente. Estamos preparados para complacerlos”, añadió.

Más allá de los éxitos, el dúo celebra también su evolución musical. “No nos hemos quedado en el pasado. Hemos crecido gracias al estudio constante de nuestro instrumento, tanto Filio como yo. Siempre queremos mejorar, reinventarnos. Eso nos mantiene motivados y vigentes”, refiere.

Han pisado los principales escenarios del país, desde las peñas más modestas hasta el Festival Internacional Cervantino. “No podríamos elegir uno favorito. Todos nos emocionan por la hermandad de la gente, por el cariño que nos tienen. Eso es lo mejor y se encuentra en cualquier recinto al que lleguemos. Ese es nuestro motor”, afirma Filio.

Mexicanto ha logrado conectar con nuevas generaciones, incluso en tiempos de redes sociales y géneros emergentes. “Hoy llegamos a cualquier parte del mundo. Lo sabemos por las visualizaciones que tenemos en Australia, Japón, Canadá. A la juventud hemos llegado a través de los padres y hasta de los abuelos”, dice Filio con orgullo.

En sus conciertos ya conviven tres generaciones. “Lo que engancha a los jóvenes es el trabajo guitarrístico que hacemos. Y afortunadamente están surgiendo nuevos trovadores jóvenes con profesionalismo y disciplina. Me sorprende y me llena de gozo escucharlos tocar”, comenta Félix.

Para 2026, Mexicanto prepara una gira nacional que abarcará el mayor número de ciudades posible. Mientras tanto, cerrarán el año concentrados en la composición de un nuevo disco con temas inéditos. “Hoy nuestro trabajo es intuitivo. Nos dejamos llevar por cómo vivimos el día a día y cómo evolucionamos musicalmente. No vemos competencia, no creemos que la haya. Nuestra forma de evolucionar nos permite seguir divirtiéndonos”, concluyen.

Poco a poco se han ganado el reconocimiento, hasta ser catalogados como: «Canto Nuevo», «Nueva Canción» o «Música de Trova», pero que para ellos es sencillamente… “Mexicanto”.

UNA HISTORIA DE ÉXITO COMPARTIDO La propuesta artística de Mexicanto nació en 1985, cuando el cantautor David Filio (originario de la Ciudad de México) y el compositor Sergio Félix (originario de Sinaloa) debutaron en Culiacán. Desde entonces, han sido identificados con etiquetas como “Canto Nuevo”, “Nueva Canción” o “Trova”, aunque para ellos, su estilo es simplemente… Mexicanto.