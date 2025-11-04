MIGUEL BOSÉ MARCA UN ROTUNDO ÉXITO CON SU GIRA “IMPORTANTE TOUR” POR ESTADOS UNIDOS

Miguel Bosé regresó con fuerza a los escenarios internacionales gracias a su esperada gira mundial “Importante Tour”, y su paso por Estados Unidos se ha convertido en un verdadero triunfo tanto para él como para su público latino en este país.

“Importante Tour” de Bosé ha logrado reunir en cada ciudad grandes audiencias emocionadas de revivir sus clásicos, reafirmando su estatus como una de las voces más queridas e influyentes de la música en español.

La gira arrancó en territorio estadounidense el pasado 17 de octubre en Texas, seguida de su presentación en el icónico The Theater del Madison Square Garden de Nueva York con lleno total, así como en el Kaseya Center de Miami donde el pasado fin de semana se reencontró con su público que no dejó de aplaudir y cantar sus éxitos. La última etapa de la gira por Estados Unidos continuará por San Diego, Los Angeles, Chicago, siendo el cierre el 15 de noviembre en San Antonio.

Con varios millones de discos vendidos a nivel mundial y una trayectoria impecable, Miguel Bosé demuestra que su conexión con el público sigue vigente. La respuesta de sus fans ha sido categórica: entradas muy demandadas, un espectáculo que combina clásicos como “Amante Bandido”, “Si Tú No Vuelves”, “Morena Mía” con una puesta en escena renovada, y una producción reconocida por su nivel.

La gira no solo se limita a Estados Unidos, antes recorrió México y España, y para cerrar el 2025, Bosé se presentará el 27 de diciembre en Acapulco. Y en 2026 se presentará en los siguientes países de Latinoamérica:

Chile – 25 y 26 de febrero

Perú – 4 de marzo

Ecuador – 7 de marzo

Colombia – 11 de marzo

Costa Rica – 25 de abril