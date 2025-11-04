Bolsas de nicotina, la novedad para jóvenes en fiestas y antros

Gancho para una nueva generación de consumidores

Una táctica más de la industria tabacalera para atraer y mantener el consumo, de manera similar a lo realizado con los cigarros de sabor o cigarros electrónicos.

La industria del tabaco sigue lanzando más productos novedosos, como las bolsas de nicotina, para atraer y mantener su consumo entre adolescentes y jóvenes, de manera similar a lo realizado con los cigarros de sabor o cigarros electrónicos, y así enganchar a una nueva generación de consumidores en la adicción a este alcaloide tóxico.

Este nuevo producto, que se usan en fiestas y antros, está hecho de fibras naturales o artificiales, rellenos de celulosa microcristalizada, e impregnados con nicotina (natural o sintética), endulzantes y saborizantes. Se usan colocándolas en la boca, entre la encía y el labio superior, donde se dejan hasta por media hora.

Además, el diseño de estos productos los hace especialmente peligrosos para los menores, debido a que se pueden ocultar fácilmente, por lo que autoridades de Salud advierten que estos productos suelen comercializarse con palabras como “sin tabaco”, “sin humo de cigarro”, “nicotina sintética”, pero son productos altamente dañinos para la salud.

La nicotina, una droga potente y altamente adictiva, se absorbe a través de la mucosa oral y llega al torrente sanguíneo, alcanzando rápidamente la circulación sistémica, con lo que genera adicción y daño a diversos órganos.

El contacto prolongado con la encía puede ocasionar irritación, aftas, abscesos, sequedad, dolor y otras alteraciones en la boca, lo cual incrementa el riesgo de enfermedades periodontales.

Más grave aún, la nicotina eleva la presión arterial y la frecuencia cardiaca, aumentando el riesgo de enfermedades cardio y cerebrovasculares, como el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular o embolias.

Un aspecto particularmente preocupante es la asociación con el cáncer. En las bolsas de nicotina se han encontrado altas concentraciones de nitrosaminas, que son sustancias productoras de tumores malignos, y otras sustancias tóxicas (como el formaldehído y el cromo), las cuales se asocian con el desarrollo de cáncer en cavidad oral, faringe, colon, hígado, riñón y vejiga.

La intoxicación por la nicotina contenida en estos productos llega a provocar síntomas graves, como salivación excesiva, vómito, diarrea y alteraciones cardiacas, en un lapso de 30 minutos; puede llegar incluso a causar depresión respiratoria que, de no ser tratada, puede llevar a la muerte.

Nada detiene a la industria del tabaco

Nada de esto ha detenido a la industria tabacalera de lanzar estos productos acompañados de intensas campañas de publicidad y promoción, trasgrediendo los compromisos internacionales y la legislación mexicana, que prohíben expresamente este tipo de campañas en productos derivados del tabaco (como lo es la nicotina).

Algunas de las tácticas usadas son los anuncios en redes sociales, promociones con influencers, promotoras en puntos de venta, paquetes de regalo con otros productos, sorteos de viajes y boletos a eventos, así como la entrega de muestras gratuitas (en persona o a través de mensajería), todo con el fin de reclutar nuevos consumidores, especialmente adolescentes.

El empaque atractivo, la variedad de sabores y la posibilidad de uso discreto, imperceptible para los padres, docentes y tutores, hacen que estas bolsas de nicotina sean particularmente atractivas para adolescentes y jóvenes.

Modificación al producto de tabaco llamado “snus”

Las bolsas de nicotina son una modificación al producto de tabaco llamado “snus”, pequeños sacos rellenos de tabaco finamente picado, utilizados para consumo personal en los países nórdicos; las bolsas son similares, sin embargo, su contenido es de una fibra vegetal empapada en nicotina obtenida de manera artificial y saborizantes, se introdujeron al mercado estadounidense en 2016 y llegaron a nuestro país a mediados de 2024.

La doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, Coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM explicó que las bolsas de nicotina no son menos perjudiciales para la salud que los cigarrillos tradicionales, pues si bien estos últimos tienen efectos de tipo crónicos, las bolsas de nicotina, por sus características, han documentado un efecto más agudo y localizado, y es cuestión de tiempo para que se identifiquen daños adicionales generados por un largo uso.

Es importante recalcar que tampoco son útiles para dejar de fumar, pues en las encuestas realizadas en Estados Unidos a estudiantes de preparatoria y población general, muestran que los jóvenes utilizan casi 4 veces más estos productos en comparación con los adultos y además consumen cigarrillos de tabaco.

“De acuerdo con un decreto presidencial publicado en México el año pasado, se tenían prohibidos todos los nuevos productos de tabaco, sin embargo, existe un vacío legal, ya que las bolsas de nicotina no son de tabaco o al menos eso es lo que señalan los fabricantes, pues la nicotina utilizada ya no es extraída de las plantas, es artificial.

Asimismo, entre febrero y marzo comenzó su venta en tiendas de conveniencia y, todavía más grave, la promoción de las mismas, lo que se convierte en un problema porque en 2005 nuestro país firmó el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, que prohíbe toda forma de publicidad y patrocinio, violando así leyes tanto nacionales como internacionales”.