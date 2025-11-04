Más de 6 millones de niños de primaria han sido valorados con estrategia Vive saludable, vive feliz

Promoción de hábitos saludables

Zoé Robledo llama a padres y tutores para que lleven a sus hijos a las unidades médicas del primer nivel de atención

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó que uno de los compromisos de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es hacer de las instalaciones escolares espacios de promoción de la salud; por ello, 90 mil hombres y mujeres enfermeras, promotores de salud, médicas y médicos acuden todos los días a las primarias públicas con este propósito.

Durante su intervención en “La conferencia del Pueblo” en Palacio Nacional, que encabezó la Jefa del Ejecutivo Federal, resaltó que más de 374 mil niñas y niños han acudido a recibir una consulta médica en el Primer Nivel de atención del IMSS, IMSS Bienestar y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Zoé Robledo hizo un llamado a madres, padres y tutores para que lleven a sus hijas e hijos a las unidades médicas del sector salud a fin de que la estrategia “no quede solamente en una detección y nada más”.

Señaló que las valoraciones del estado de salud de las y los menores han puesto en evidencia la necesidad de atender temas de sobrepeso, obesidad, baja talla y desnutrición, problemas de salud bucal como caries, así como en la agudeza visual.

Dijo que tras la valoración se genera un expediente de salud escolar y un informe que se entrega a los padres de familia o tutores, “es como una boleta de calificación del estado de salud de cada niña y niño”.

Reiteró la importancia de que las y los menores acudan a la consulta en el Primer Nivel de atención, a fin de atender el problema de salud que se ha identificado; el caso particular de agudeza visual si los menores necesitan lentes se entregan de manera gratuita.

En otro tema, el director general del IMSS explicó que a través de la estrategia México te Abraza, el Instituto impulsa una política humanitaria que brinda atención médica, orientación y protección social a miles de personas repatriadas, que incluye a sus familias, para que cuenten con seguridad social durante tres meses en un proceso de reincorporación a su vida en México.

Durante su exposición, se presentó el caso de Isabella, una menor nacida en Arizona, Estados Unidos, hija de un mexicano repatriado y que gracias a esta política de inclusión, recibe atención médica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) de Guadalajara, Jalisco.

Con estas acciones, el IMSS consolida su compromiso con la salud pública y la protección social, sumando esfuerzos para construir un país más justo, humano y solidario.