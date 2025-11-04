Sectur anuncia nuevos accesos públicos y gratuitos a las playas de Tulum

Coordinación con los tres niveles de gobierno

Acuerdos de acciones estratégicas bajo la premisa de que son un bien público y no deben ser privatizadas

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, anuncia la apertura de nuevos accesos públicos y gratuitos a las playas de Tulum en las instalaciones del Parque del Jaguar, así como la implementación de otras vías de ingreso dentro del Área Natural Protegida (ANP).

Actualmente, ya está operando el acceso sur para visitar las playas, mientras que el “tradicional” estará listo en los próximos días. Estas acciones se realizan en cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender la demanda de visitantes y turistas de permitir el libre acceso a las playas de este destino de Quintana Roo respetando las reglas del ANP.

Asimismo, se informa que ya están disponibles otros dos nuevos accesos públicos a las playas de Tulum, que están ubicados en la zona hotelera, en las playas conocidas como “Conchitas” y “Del Pueblo”, en los kilómetros 4.5 y 5.5, respectivamente.

La apertura de estos accesos se da en cumplimiento a la encomienda realizada durante la Conferencia del Pueblo del 8 de octubre, y tras una serie de visitas, recorridos y reuniones de trabajo en Tulum y Ciudad de México entre autoridades federales, estatales y municipales y prestadores turísticos.

“El objetivo es garantizar que el acceso a las playas sea libre y gratuito, tanto para nacionales como para extranjeros, todos los días del año; además, asegurar que el desarrollo del destino se dé de manera sostenible, en beneficio de la comunidad y de quienes visitan esta ANP”, señaló Rodríguez Zamora.

Adicionalmente, se estableció un esquema de tarifas unificadas para quienes visiten el Parque del Jaguar y la Zona Arqueológica de Tulum. Dichas tarifas estarán vigentes desde mediados de noviembre y hasta finales de diciembre, de lunes a sábado, con una cuota unificada para visitantes nacionales y otra para extranjeros. Se determinó que para 2026 se aplicará una medida similar.

Los domingos, el acceso se mantiene con cuota de 60 pesos para visitantes nacionales y 220 pesos para extranjeros que deseen ingresar a la Zona Arqueológica. Quienes sólo deseen disfrutar de las experiencias del Parque del Jaguar podrán hacerlo sin costo alguno ese día.

Estas opciones, atienden el reglamento del Área Natural Protegida en cuanto a horarios específicos y estarán disponibles en cualquiera de los tres accesos del Parque del Jaguar: el Norte, donde se ubica el CATVI; el Centro o Tradicional, y el Sur; entre estos dos últimos puntos de acceso, se habilitará un corredor para actividades deportivas y recreativas que será público y gratuito para nacionales y extranjeros.

En los acuerdos de la Mesa de Trabajo se refrendó que los residentes de Tulum, como ha sido desde la apertura, continuarán contando con acceso libre y gratuito al Área Natural Protegida durante todo el año, con la posibilidad de disfrutar de las experiencias y servicios que ofrece el Parque del Jaguar. Asimismo, se reiteró que ningún visitante deberá pagar por ingresar a las playas en ningún momento del año.

Estas acciones forman parte de las mesas de trabajo en las que participan 14 dependencias de la Administración Pública Federal, el Grupo Mundo Maya, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y la Presidencia Municipal de Tulum. De estos trabajos se definieron los ejes de la estrategia integral para Tulum: dinámica turística, regulación turística, manejo urbano-ambiental, infraestructura y desarrollo urbano, promoción turística, y monitoreo de precios y tarifas al público.