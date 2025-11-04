Adeudan grandes empresas más de un billón de pesos al SAT

Más de 3 bdp no se pueden cobrar, por ahora

Cuatro de cada 10 pesos que el fisco reclama corresponden a créditos fiscales de corporativos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que cerca de cuatro de cada 10 pesos que el fisco reclama corresponden a créditos fiscales de grandes contribuyentes, que son empresas con una facturación anual mayor a mil 500 millones de pesos. Este grupo concentra el 37% de los pasivos fiscales pendientes de pago.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) expuso que de los 3 billones 98 mil 372.1 mil pesos en créditos fiscales, registrados hasta septiembre, un billón 176 mil 975.8 millones, 37 por ciento, corresponden a los grandes corporativos que operan en el país.

Los créditos fiscales son los adeudos que según el organismo tienen los contribuyentes. No obstante, de los más de 3 billones de pesos que según el fisco están en ese limbo, un billón 995 mil 324.8 millones de pesos son motivo de controversia, por lo que por ahora no se pueden cobrar.

El documento también destaca la eficiencia del SAT en materia de litigios, ya que la dependencia recupera 956.1 pesos por cada peso invertido en procesos legales, lo que refuerza su estrategia para incrementar la recaudación y combatir la evasión fiscal entre los principales grupos empresariales del país.

En esa cartera se encuentran créditos tan antiguos como los de Grupo Salinas, aseguradoras, y hasta septiembre, de First Majestic Silver, sobre el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló la semana pasada, al margen de los arbitrajes internacionales que inició la minera contra el gobierno mexicano.

Por sector económico, independientemente del tamaño del contribuyente, el SAT ha detectado la mayor evasión en las industrias manufactureras, con 449 mil 137.8 millones de pesos; servicios profesionales, científicos y técnicos, con 440 mil 25.6 millones de pesos, y comercio al por mayor, con 327 mil 351.7 millones de pesos.

Juicios ganados en los tribunales

Si bien el SAT sólo ha recuperado 70 mil 995.1 millones de pesos de su cartera de créditos fiscales en el año, la SHCP también reporta que en el mismo periodo el fisco ganó juicios en los que se disputaban 289 mil 596.4 millones de pesos.

En sus informes al Congreso, la dependencia destaca que en tribunales de todo tipo, desde primera instancia hasta en sentencias definitivas, más de la mitad de los casos son ganados por el fisco.

Esto también ha derivado en que el SAT reporte una rentabilidad creciente en tribunales. El organismo informó que en 2025, por cada peso invertido en litigar, ha obtenido 956.1 pesos más.

Para el año 2026, el SAT contará con más herramientas para fiscalizar independientemente del tamaño del contribuyente, además las modificaciones a la Ley de Amparo pueden complicarles a las empresas su situación frente a las autoridades.

Héctor Villarreal, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, recordó que todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto el SAT perdía muchos juicios, pero esa situación ha ido cambiando paulatinamente al mejorar la eficiencia en términos de los juicios que pelea el organismo fiscalizador de Hacienda.

SAT auditará en 2026 a 66.8 millones de contribuyentes

Durante 2026, el SAT auditará a un total de 66.8 millones de contribuyentes, de los cuales 6.3% serán grandes empresas y multinacionales.

Lo anterior dado el perfil de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales, anunció el organismo.

Al cierre de junio de 2025, el padrón total de contribuyentes activos registrados en el SAT sumó 88.6 millones, de los cuales 2.5 millones corresponden a empresas y 84 millones a personas físicas con y sin actividad empresarial.

Pero del universo total que el fisco pretende revisar el próximo año, 15 mil 873 serán grandes contribuyentes.

También considerará abrir auditorías de acuerdo al padrón auditable a 66 millones de pequeños y medianos contribuyentes.

En el sector de comercio exterior, ejercerá vigilancia contable a 116 mil 467 causantes.

Se trata de mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la elusión fiscal, con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo por el bienestar de México, explicó en un comunicado.

Los criterios a seguir de acuerdo a los criterios de riesgo para realizar las auditorías se enfocarán en ver si el contribuyente celebró operaciones con factureras o nomineras.

Que hayan presentado pérdidas fiscales recurrentes, simulado o abusado de deducciones y que hayan obtenido ingresos que no declararon.

De igual manera, sobre los que abusan de estímulos fiscales, presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden, e importan productos con precios por debajo del mercado.

Revisará a las que incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias, no pagan retenciones por sus empleados, hacen operaciones con paraísos fiscales y solicitan devoluciones improcedentes, así como los que pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

Según el SAT, es con el fin de establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes.