¿Quién es la máscara? lidera audiencia dominical

Por cuarta ocasión consecutiva

Se colocó como el programa más visto en TV abierta

El fenómeno televisivo “¿Quién es la Máscara?” continúa consolidándose como el programa más visto de la televisión abierta en México. De acuerdo con cifras recientes, las emisiones correspondientes a los domingos 26 de octubre y 2 de noviembre de 2025 lograron un alcance acumulado de 26 millones de personas, reafirmando su liderazgo en el horario estelar dominical.

En su emisión más reciente, transmitida el domingo 2 de noviembre, el público fue testigo de la revelación del personaje Monsqueeze, quien resultó ser el reconocido primer actor Jesús Ochoa. Su desenmascaramiento se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, sorprendiendo tanto a los investigadores como a la audiencia.

El programa, conducido por Omar Chaparro, ha mantenido una fórmula exitosa que combina música, espectáculo y misterio, con la participación de celebridades ocultas tras elaboradas botargas. En esta temporada, los investigadores encargados de descubrir las identidades de los participantes son Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda, quienes aportan humor, intuición y emoción a cada episodio.

“¿Quién es la Máscara?” es una producción de Miguel Ángel Fox para TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog, basada en el formato surcoreano original de The King of Mask Singer, creado por Munhwa Broadcasting Corporation (MBC). Desde su estreno en México en 2019, el programa ha sido un éxito de audiencia y se ha consolidado como uno de los favoritos del público mexicano.

La actual temporada se transmite todos los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas, y promete seguir sorprendiendo con nuevas revelaciones, actuaciones espectaculares y un elenco de celebridades que mantiene al público al filo del asiento.

