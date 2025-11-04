Integrantes del EEU se retractaron sobre entrega de edificio de Rectoría

Toluca, Méx.- En seguimiento a los acuerdos generados el pasado viernes 31 de octubre, integrantes de la administración central de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) asistieron a una mesa de trabajo con el Enjambre Estudiantil Unificado (EEU) para acordar la entrega del Edificio Histórico de Rectoría.

Al inicio de esta reunión, las autoridades universitarias expusieron la metodología para desarrollar dichos foros y plantearon el envío de un cronograma con las acciones a desarrollar al respecto.

Además, se abordaron temas relacionados con el seguimiento al pliego petitorio general y la presentación de la propuesta para el desarrollo de los foros universitarios participativos para generar posibles nombres para el Edificio Histórico de Rectoría, que posteriormente serán sometidos a una consulta abierta con la comunidad universitaria.

Ante el cuestionamiento sobre los procesos para difusión de este tipo de acciones, la Dirección General de Comunicación Social Universitaria hizo del conocimiento de los integrantes del EEU los procesos de comunicación interna y externa a través de los cuales se da difusión a los procesos de consulta y participación promovidos por la institución.

Durante la reunión, las y los representantes del EEU subrayaron que el cumplimiento de los acuerdos dependería de que la institución presente avances verificables respecto al pliego petitorio.

En respuesta, la secretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional presentó la plataforma del Sistema PAI “140 días”, herramienta digital que permite registrar y transparentar los progresos realizados en torno a las solicitudes del movimiento estudiantil.

En la mesa de trabajo, que contó con la mediación de la representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Cynthia Bedolla, integrantes del EEU se retractaron con respecto al compromiso establecido en la reunión del pasado viernes, en cuanto a entregar el Edificio Histórico de Rectoría el próximo 7 de noviembre. Un grupo de ellos abandonó la mesa sin haber firmado acuerdos y pese al llamado de la representante de la CODHEM a continuar con el diálogo.

En el encuentro participaron la consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez; el secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo; la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja; la directora general de Comunicación Social Universitaria, María Fernanda Valdés Figueroa, y la directora de Museos Universitarios, María Guillermina Martínez.