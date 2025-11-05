Entrega Azucena Cisneros Coss estímulos a policías de Ecatepec

Reconocimiento a su desempeño

Ecatepec, Méx.- Como parte de las acciones para transformar y profesionalizar a la policía municipal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss entregó estímulos a 54 integrantes de la corporación, por su participación en hechos destacados y detenciones para pacificar a la localidad y contribuir con la seguridad de las familias.

En la ceremonia, en la Explanada Cívica, se dieron cita policías de 27 sectores, de los agrupamientos de Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Caballería, subdirección operativa, subdirección de Proximidad, Tránsito, Custodias y de módulo de policía, quienes en los últimos tres meses tuvieron un desempeño destacado.

Acompañada del comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, regidores, y mandos de la corporación, así como de la diputada Zaira Cedillo, la presidenta municipal subrayó que en Ecatepec la seguridad se atiende con una transformación de fondo para lograr la hazaña de que la gente se sienta segura y ya se avanza en la disminución de la incidencia delictiva.

“Hablamos de un 65 por ciento de menos delitos, tanto de alto impacto como de todos los que nos miden en las diferentes encuestas. No hay punto de comparación, no nos sirve el gobierno anterior para hacer una referencia, nos sirve mes con mes, hemos venido a la baja en los delitos de alto impacto y en la encuesta de INEGI”, enfatizó la alcaldesa.

Sin embargo, apuntó que aún es insuficiente y se tendrá que hacer lo imposible en materia de seguridad, porque hoy se gobierna solo con el interés por la gente, para combatir frontalmente los delitos y la corrupción. Y los estímulos a policías son parte del proyecto de proximidad social, que se suma a una dinámica de compensaciones y dignificación.

Agregó que este mes inicia el cambio escalonado de horarios de 12 x 24, en uniformados asignados a zonas limítrofes, y en diciembre habrá aumento salarial, entrega de despensas y uniformes para mejorar las condiciones laborales de los efectivos, además de que 104 cadetes ya se preparan en la Academia de Policía y concluyen su capacitación en diciembre.