Avanza resolución de conflictos territoriales: Román Cortés

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El diputado Román Cortés, presidente de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México, anunció que actualmente se están procesando 96 expedientes de conflictos limítrofes entre los 125 municipios de la entidad. Destacó que casos como el de Atizapán y Cuautitlán Izcalli (donde los alcaldes Pedro Rodríguez y Daniel Serrano acudieron a la instancia), se resolverán con estricto apego a pruebas documentales y reglamentos, excluyendo consideraciones políticas. Cortés señaló que, aunque se buscarán acuerdos amistosos entre municipios como Teoloyucan y Cuautitlán, las decisiones se tomarán con bases jurídicas sólidas. La ley establece como plazo máximo la quincena de diciembre para emitir resoluciones definitivas, priorizando la claridad en la delimitación de territorios municipales.