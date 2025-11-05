Benny Ibarra ofrece emotivo y poderoso concierto en el Teatro Metropólitan

Nostalgia, renovación y cercanía con su público

Marca su regreso a los escenarios con su gira “Nacer una vez más”

Después de 15 años sin lanzar un álbum en solitario, Benny Ibarra volvió a los escenarios con una energía renovada y una propuesta íntima que conectó profundamente con sus seguidores. El concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, realizado el viernes 31 de octubre de 2025 a las 20:30 horas, fue parte de su gira nacional “Nacer una vez más”, que también da nombre a su nuevo sencillo y producción discográfica.

Durante las dos horas de espectáculo, Benny interpretó temas emblemáticos de su carrera como solista y como parte de Timbiriche, además de presentar canciones de su nuevo álbum. “Nacer una vez más”, el sencillo que da título a la gira, fue uno de los momentos más emotivos de la noche, con una puesta en escena sobria y elegante que permitió que la música y la voz fueran protagonistas.

Benny, expresó su emoción por al fin volver a ese espacio de intimidad con el público y para la primera parte de la velada, vistió una túnica ligera en tono plata metálico para interpretar, entre otros temas Luna, Cúbreme de ti, y Uno.

“Ahora sí los tengo para mi solito” comentó en una de sus primeras interacciones con el públicoc y el resto del espectáculo se dedicó a dar lo mejor de su repertorio, y a disfrutar de la emoción de los asistentes que en ningún momento dejaron de corear cada canción.

Para la segunda parte, apareció con una vestimenta en color rojo, una camisa con transparencia y un conjunto de chaleco y pantalón en el mismo tono. Le dio paso a los temas clásicos.

Así, el Metropólitan se transformó en un poderoso coro y el intérprete de Sin ti les dio más protagonismo a sus fans.

El nuevo material de Benny Ibarra refleja una evolución artística marcada por la introspección y la búsqueda de autenticidad. Su estilo inconfundible se mantiene, pero ahora con una carga emocional más profunda, que se traduce en letras que hablan de renacimiento, amor propio y reconciliación con el pasado. El público respondió con entusiasmo, ovaciones prolongadas y una atmósfera de complicidad que convirtió el Metropólitan en un espacio de celebración y reencuentro.

El Teatro Metropólitan, fue el escenario perfecto para este reencuentro. Con una capacidad cercana a los 3,000 asistentes, el recinto ofreció condiciones óptimas de acústica y visibilidad, además de accesibilidad para personas con discapacidad.

La gira “Nacer una vez más” continuará por otras ciudades del país, incluyendo Guadalajara, Monterrey y Puebla. Benny ha expresado su deseo de mantener esta conexión cercana con el público, explorando nuevos formatos y colaboraciones que enriquezcan su propuesta artística. Este regreso no solo marca una nueva etapa en su carrera, sino también una reafirmación de su lugar en la música mexicana contemporánea.