Carlos Maestro: «Origen» es un disco que nace del corazón

El cantante español presenta en México su primer álbum de estudio

Un viaje emocional que explora relaciones tóxicas, pérdidas y la autenticidad como bandera del pop rock contemporáneo

Por Arturo Arellano

El pop rock independiente español tiene en Carlos Maestro a uno de sus exponentes más auténticos. El barcelonés llegó a México para presentar «Origen», su primer álbum de estudio lanzado el pasado 24 de febrero, un trabajo discográfico que reúne historias personales y emociones profundas envueltas en el sonido clásico del pop rock que marcó los años 2000.​​

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Maestro compartió los detalles de este proyecto que ha conectado con miles de personas en España y que ahora busca conquistar corazones mexicanos. «La recepción fue increíble. La gente le encantó las canciones. Empezamos la gira también a principios de año en España, hicimos Barcelona, ​​Valencia, Zaragoza, y ahora estamos aquí haciendo promoción», reveló el artista desde su visita a la capital mexicana.​

«Origen» no surgió con la intención de ser un disco conceptual, pero la música encontró su propio camino. Carlos explicó que inicialmente lanzaba sencillos independientes, pero al llegar al cuarto tema, descubrió un hilo conductor que unía todas las historias. «Las canciones nos hablan. Es la magia de la música. Las canciones nos dicen a dónde quieren ir y cómo quieren acabar. A partir del cuarto single lo vimos claro: estamos explicando una historia», compartido.​

El álbum incluye singles emblemáticos como «Quiero», «Vuelves», «Te Pido», «Nunca» y «EFE», además de temas inéditos que expanden su universo sonoro. Todas las canciones fueron cuidadosamente producidas en Phoenix Studios de Barcelona, ​​manteniendo la esencia cruda y emocional que caracteriza su propuesta musical.​

Las temáticas que aborda el disco son universales: relaciones tóxicas, pérdida de seres queridos, emociones complejas del día a día. «Conecta muy directamente con la esencia que puede tener cualquier persona. Tocamos muchas temáticas del día a día y la gente le puede llegar», expresó Maestro, quien definió su estilo como una mezcla de pop rock emocional, power-pop americano y las raíces del indie español.​​

«EFE»: la canción que nunca iba a ser publicada

Entre todas las canciones del álbum, hay una que tiene un significado especialmente profundo para Carlos: «EFE», un tema dedicado a su padre «Es una canción que yo le hice a mi padre antes de que partiera. La hago yo solo con la guitarra y es un momento muy especial», relató con emoción.​

Esta canción, que originalmente nunca iba a ser publicada, se convirtió en uno de los momentos más emotivos de sus conciertos. «No iba a ser publicado nunca, porque es una canción que le hice a él solamente, se la puse, la escuchó y fue mi manera de decirle adiós. Ahora agradezco mucho que mi equipo me dijera y me empujara a publicarla, porque estamos tocando muchos corazones, estamos llegando a mucha gente», confesó.​

Interpretar «EFE» en vivo representa un desafío emocional para el artista. «Me cuesta mucho. Cuando hago ese tema en directo normalmente intento cerrar los ojos y cantarlo. Siento como que estoy conectado con él en ese momento. Es inevitable, siempre me rompo cuando canto esa canción y supongo que cuando vayan pasando los años me pasará lo mismo», admitió Maestro, quien encuentra en ese dolor un tributo hermoso a la memoria de su padre.​

Día de Muertos: Un significado especial

La presentación de Carlos Maestro en México en el Foro 1869, cobró un simbolismo particular por tratarse del Día de Muertos. El cantante reconoce la importancia de esta coincidencia: «Fue muy especial presentarme aquí en México por el significado que tienen estas fechas. Creo que padre estuvo de alguna manera conmigo en el escenario viviendo eso con toda la gente aquí en México. A lo mejor para el mexicano la muerte no es el final, sino precisamente el origen. Es como muy redondo todo el significado. Y ha sido todo de manera natural», enfatizó.​

En una era dominada por las plataformas digitales y las tendencias efímeras, Carlos Maestro defiende la autenticidad como sello distintivo de su propuesta. Cuando se le preguntó sobre el desafío de llegar a audiencias jóvenes con música que apela al corazón, respondió «Creo mucho en las cosas auténticas. Cuando tú haces algo de verdad, que el significado es real y que no está impostado ni es un personaje, sino que lo haces de corazón, llegas a todo el mundo».​

El músico reconoce que el pop rock atravesó «una burbuja de conformidad, con letras, muchas de ellas, sin un mensaje o compromiso al público», pero celebra el resurgimiento del género con propuestas más profundas. «Ahora el género va por un camino muy natural. Hay grupos como El Canto del Loco, Camila, Motel, Sin Bandera que mostraron otra propuesta, canciones más profundas. Sí se ha visto una evolución y resurgir de este estilo», afirmó.​

De España a México: nuevas

colaboraciones en el horizonte

La visita de Carlos Maestro a México no fue solo promocional. El artista llegó con la intención de empaparse de la cultura musical mexicana y establecer colaboraciones con artistas locales. «El músico cuenta historias, entonces yo necesito nutrirme de todo eso para que salgan canciones, y sé que van a salir de este viaje», expresó.​

La gira de presentación de «Origen» en España incluyó fechas en L’Hospitalet de Llobregat (agotado), Madrid, Cuenca, Barcelona, ​​Zaragoza, Valencia y Tarragona entre febrero y mayo de 2025. Ahora, México representa una nueva etapa en la expansión internacional de su propuesta musical.​

Con «Origen», Carlos Maestro no solo presenta un disco, sino una declaración de principios: en un mundo saturado de música desechable, todavía hay espacio para las canciones que tocan el corazón y cuentan historias verdaderas. México será testigo de esta propuesta que cruza el Atlántico cargada de emoción, guitarras y la autenticidad que definen al mejor pop rock independiente español.