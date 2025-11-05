Impulsa Edomex los juzgados especiales para atención con perspectiva de género

Afinan nuevo modelo

Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destaca la colaboración con el Poder Judicial para prevenir delitos en la materia

Toluca, Estado de México.– En seguimiento a las estrategias para fortalecer la atención a víctimas con perspectiva de género, discutidas en las Mesas de Paz, que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se revisaron los avances del proyecto del Poder Judicial del Estado de México para la creación del Juzgado LIBRE (Libre de Violencia y con Perspectiva de Género).

“Este martes, en la Mesa de Paz, nos reunimos con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Doctor Héctor Macedo, con quien en las últimas semanas hemos trabajado de manera interinstitucional para poner en marcha los nuevos juzgados LIBRE.

A través de estos juzgados se busca atender, con perspectiva de género, a las víctimas y prevenir posibles delitos en esta materia. La colaboración y coordinación nos permite un #EdoMéx seguro para las mexiquenses. #ElPoderDeServir”, señaló en redes sociales la Mandataria mexiquense.

Durante la sesión, se informó que este proyecto ha sido trabajado en cuatro reuniones interinstitucionales previas, con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), la Consejería Jurídica, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial del Estado de México, con el propósito de construir un modelo sólido, coordinado y con enfoque de derechos humanos.

Entre los temas analizados destacan:

Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e incorporación de la Consejería Jurídica, Secretaría de Salud y Secretaría de las Mujeres al proceso de diseño.

Desarrollo de un Modelo de Evaluación de Riesgos y mecanismos de protección institucional.

Homologación normativa y procedimental.

Implementación de criterios de seguimiento y evaluación.

Profesionalización y capacitación especializada.

Desarrollo de herramientas tecnológicas para el seguimiento de órdenes de protección.

Comunicación y sensibilización pública.

Diseño del Juzgado LIBRE (Libre de Violencia y con Perspectiva de Género) como modelo de atención integral.

Como parte del proceso, el próximo viernes una delegación de autoridades del Estado de México viajará al estado de Oaxaca, donde ya opera un juzgado con características similares, con el propósito de realizar un intercambio de experiencias y análisis comparativo que permita identificar buenas prácticas y adaptarlas a las necesidades de la entidad.