Respalda gobierno mexiquense resultados de Operación Caudal

Coordinación y legalidad

Toluca, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, respalda los resultados de la Operación Caudal ejecutada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cuya estrategia fortalece la legalidad y la distribución ordenada del agua en la entidad mediante acciones coordinadas, investigación técnica y actuación jurídica sólida.

Esta operación responde al compromiso del Gobierno encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez de garantizar que el agua sea gestionada y distribuida con estricto apego a la ley, así lo destacó Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la Comisión de Agua del Estado de México.

“Como dijo nuestra Gobernadora, no se trata de hacer una cacería, pero sí de poner orden, y en el tema de los piperos significa que cumplan uno de los objetivos principales para que puedan suministrar, que es tener una fuente lícita. Posteriormente, con la COPRISEM que cumplan la reglamentaria para transportar agua potable; es decir, que sus pipas estén en condiciones óptimas para poder llevar el líquido vital”, dijo la Vocal Ejecutiva.

También señaló que se busca garantizar el derecho humano al agua y sobre todo dar esta justicia hídrica para la ciudadanía y a su vez combatir la extracción ilegal, ya que muchos pozos están situados en la cuenca del Valle de México, la cual tiene una sobreexplotación.

La intervención se originó a partir de un trabajo de inteligencia institucional que incluyó: identificación de pozos y pipas con irregularidades; atención a denuncias ciudadanas y verificaciones conjuntas entre la FGJEM, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El proceso permitió integrar carpetas de investigación sólidas y definir puntos de intervención con sustento jurídico y técnico. Destaca que la estrategia se diseñó para actuar exclusivamente en sitios vinculados con conductas ilícitas, sin afectar instalaciones legales ni redes de distribución.

Se desplegaron acciones simultáneas en 48 municipios, como resultado se intervinieron 189 inmuebles, fueron asegurados 51 pozos y 322 transportes de agua, asimismo se detectaron 138 tomas irregulares. La Operación Caudal se mantiene activa mediante monitoreo permanente, diálogo con sectores productivos y acompañamiento a quienes buscan regularizar su actividad.