Detienen las fiscalías de Q. Roo y Nuevo León, en Monterrey, a un sujeto por extorsión agravada

El investigado es identificado como José Manuel “N”, quien fue trasladado a Cancún

Benito Juárez.- Luego de trabajos de investigación, campo y gabinete, personal de la Fiscalía General del Estado logró ubicar en el estado de Nuevo León a José Manuel “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por su presunta relación en hechos posiblemente constitutivos del delito de extorsión agravada.

Los hechos por los cuales el señalado cuenta con una carpeta de investigación abierta, ocurrieron el 24 de febrero de 2020, cuando se comunicó, vía WhatsApp, con la víctima, del sexo femenino, a quien le exigió la cantidad de 50 mil pesos para devolverle a su hijo, quien se encontraba desaparecido desde el 22 de febrero.

Ante esta situación, le indicó a qué número de tarjeta debía depositar el dinero, realizando un primer pago por 42 mil pesos el 25 de febrero. Posteriormente, el 28 de febrero, la víctima volvió a recibir mensajes en su teléfono celular, en los que le solicitaban 70 mil pesos, bajo la amenaza de que, si no realizaba el depósito, privarían de la vida a su hijo.

La persona que enviaba los mensajes ejercía mecanismos de presión para obligarla a realizar más pagos, por lo que el 4 de marzo hizo un segundo depósito por 50 mil pesos a la misma cuenta, con la esperanza de que su hijo fuera liberado, sin obtener respuesta.

Tras ubicarlo en el municipio de Monterrey, y mediante un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, José Manuel “N” fue capturado y trasladado a este municipio, donde, después de las diligencias de rigor, quedó a disposición de la autoridad que lo requería, a fin de que, en el término constitucional previsto, se defina su situación jurídica.