Cada mexicano pagará más de $2 mil más en impuestos por ajuste del IEPS

Banxico ve riesgos inflacionarios

La autoridad recaudará casi 6 billones de pesos en 2026 por este concepto

El próximo año, cada mexicano pagará en promedio 43,439 pesos en impuestos, es decir 2,023 pesos más que en 2025 a causa de los ajustes que se aprobaron en el marco tributario de productos como refrescos y otras bebidas saborizadas, cigarros, sueros y videojuegos violentos.

El alza responde al aumento del IEPS, conocido como “impuesto saludable”. Su propósito es que las personas consuman menos productos dañinos para la salud al subir su precio. Sin embargo, no todo el dinero recaudado va directamente a salud, según México Evalúa.

“El problema que vemos con el incremento de este tipo de impuestos es que la recaudación no está etiquetada claramente en temas de salud, específicamente a personas sin seguridad social”, comenta Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización.

“La recaudación no está etiquetada claramente en temas de salud, específicamente para personas sin seguridad social”, advirtió.

El pago de más contribuciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera que la autoridad recaude 5.8 billones de pesos en 2026. Si la cifra es mayor, el desembolso per cápita también lo será.

El especialista considera que un mayor cobro de impuestos puede ser muy favorable, «siempre y cuando se destinen a temas que le hacen falta a las personas más pobres del país, como puede ser educación, salud y obras de infraestructura específicas en lugares aislados”.

Si no están bien etiquetados, como se prevé que ocurra en 2026, la recaudación puede tener pocos o nulos alcances en pro del consumidor, destaca.

Banxico ve riesgos por aumento en el IEPS

El incremento en las tasas del IEPS no solo implica un mayor pago de impuestos, también mayores presiones inflacionarias y, por ende, a las finanzas del consumidor.

Uno de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México reconoce que existe un riesgo para la inflación relacionada con los ajustes en el impuesto saludable.

“El incremento en el IEPS de algunos productos podría atenuar la desaceleración de la inflación de mercancías incorporada en el pronóstico para 2026”, expuso en la minuta 119, con fecha del 25 de octubre.

Otro integrante comentó que el impacto del aumento en el IEPS sería limitado, dado que los productos potencialmente sujetos a dichas modificaciones representan alrededor de 2% del Índice Nacional de Precios al Consumidor, indicador con el cual se mide la inflación.

Banxico aumentó, recientemente, su expectativa de inflación subyacente del primer trimestre de 2026, de 3.5% a 3.6 por ciento. En este segmento se encuentran los productos que tendrán tasas impositivas más elevadas, como refrescos, cigarros, sueros y videojuegos.

Federico Rubli, integrante del Comité del Indicador IMEF, comenta que estos ajustes tributarios traerán mayor presión a la inflación y, por ende, al bolsillo de los mexicanos.

Ley de Ingresos 2026: qué aprobó el Congreso

El Senado de la República aprobó en sus términos la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 y la remitió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El proyecto contempla ingresos por 10 billones 193,683.7 millones de pesos, de los cuales:

– 5.83 billones de pesos provendrán de impuestos federales.

– 1.47 billones de pesos serán derivados de deuda interna, y hasta 15,500 millones de dólares de endeudamiento externo.

Se estima un crecimiento del PIB entre 1.8% y 2.8%, un tipo de cambio promedio de 19.3 pesos por dólar y una plataforma de producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios.

Con esto, el Paquete Económico 2026 quedó aprobado en su totalidad: Miscelánea Fiscal (IEPS, ISR, Código Fiscal), Ley Federal de Derechos y Ley de Ingresos.

7 impuestos clave que subirán en 2026

Refrescos y bebidas azucaradas pagarán casi el doble de IEPS. Bebidas light, cero o con edulcorantes entran por primera vez al IEPS. Sueros orales y bebidas de rehidratación. Cigarros y productos de tabaco subirán entre 160% y 200% de IEPS. Videojuegos violentos tendrán un IEPS del 8%. Apuestas físicas y plataformas digitales: impuesto sube a 50%. Ventas por plataformas digitales: retención de hasta 10.5%.