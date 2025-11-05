Acosador de la presidenta Sheinbaum agredió a otra mujer en el Centro Histórico

Fue detenido por elementos de la SSC

Está implicado en varios casos de acoso sexual en la zona

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que realizaba recorridos de prevención del delito en calles de la colonia Centro Histórico, de la alcaldía Cuauhtémoc, detuvieron a Uriel “N”, señalado como probable responsable de acosar a diversas mujeres en la zona.

Fue durante un patrullaje en dicha colonia, que los oficiales fueron requeridos por una joven de 25 años de edad quien refirió que un sujeto, al que describió, le realizó tocamientos, por lo que la resguardaron e implementaron un dispositivo de búsqueda en el sitio.

Luego de unos minutos, los oficiales identificaron al probable responsable de 33 años de edad sobre Paseo de la Condesa y, en atención a la denuncia y el señalamiento, lo detuvieron, le leyeron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Cabe señalar que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se supo que el detenido está probablemente relacionado con el acoso cometido en contra de la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mientras caminaba en calles del Centro Histórico, así como con el acoso a una tercera mujer en las calles Bolívar y Tacuba durante el día.

La SSC reitera su compromiso en el combate a la violencia de género, de atender todas las denuncias ciudadanas para detener a quienes atentan contra la seguridad e integridad de las mujeres que viven, trabajan o transitan en la Ciudad de México.